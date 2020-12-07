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Военных США встретили градом камней в Афганистане. Американцы бросились наутёк

07 декабря 2020, 23:30  •  84 • Политика
Военных США встретили в Афганистане градом камней. Американцы, долго не раздумывая, бросились наутёк.
Видео "тёплого приёма", который афганцы оказали заокеанским партнёрам, уже появилось в Сети. На кадрах видно, как броневик на полной скорости заезжает в населённый пункт, однако местные жители, судя по всему, оказались не слишком рады "освободителям". На броневик тут же посыпался целый град камней. Кто-то даже швырнул в машину небольшую мусорную урну. Примечательно, что среди тех, кто забрасывал броневик булыжниками, были не только мужчины, но и женщины. Водитель тут же развернул машину, и военные поспешно удалились.
После 19 лет оккупации американские войска наконец завоевали сердца и умы афганцев, - пишет военный консультант Замир Амид.
After 19 years of occupation, American troops have finally been able to win the hearts and minds of the Afghans!

️ pic.twitter.com/2F0Z7GAWaO
— Zaid Hamid (@ZaidZamanHamid) December 5, 2020
Отметим, что инцидент с броневиком может быть следствием авиаудара, который на днях нанесли американцы в афганской провинции Гильменд. По предварительным данным, жертвами удара стали не только боевики, но и мирные жители.
Ранее Вашингтон принял решение сократить военное присутствие в Афганистане. Впрочем, эксперты полагают, что это не более чем пиар со стороны президента США Дональда Трампа.

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