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Военных США встретили градом камней в Афганистане. Американцы бросились наутёк
07 декабря 2020, 23:30 • 84 • Политика
Военных США встретили в Афганистане градом камней. Американцы, долго не раздумывая, бросились наутёк.
Видео "тёплого приёма", который афганцы оказали заокеанским партнёрам, уже появилось в Сети. На кадрах видно, как броневик на полной скорости заезжает в населённый пункт, однако местные жители, судя по всему, оказались не слишком рады "освободителям". На броневик тут же посыпался целый град камней. Кто-то даже швырнул в машину небольшую мусорную урну. Примечательно, что среди тех, кто забрасывал броневик булыжниками, были не только мужчины, но и женщины. Водитель тут же развернул машину, и военные поспешно удалились.
Отметим, что инцидент с броневиком может быть следствием авиаудара, который на днях нанесли американцы в афганской провинции Гильменд. По предварительным данным, жертвами удара стали не только боевики, но и мирные жители.
Ранее Вашингтон принял решение сократить военное присутствие в Афганистане. Впрочем, эксперты полагают, что это не более чем пиар со стороны президента США Дональда Трампа.
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