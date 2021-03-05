Военных России и Белоруссии будут обучать вместе - Минобороны

Россия и Белоруссия создадут три центра совместной подготовки военных. Об этом договорились министры обороны во время встречи в Москве.

Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились создать сразу три центра совместной подготовки военных. Подробностями поделились в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Встреча глав Минобороны России и Белоруссии прошла 5 марта в Москве. В ходе переговоров было решено укрепить военное сотрудничество двух стран путём создания учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих.

Отмечается, что два центра откроются на территории России, и один - в Белоруссии. Российские центры будут располагаться в Нижегородской и Калининградской областях, а белорусский - в Гродненской области, сообщает Nation News.

Напомним, что Белоруссия и Россия регулярно проводят совместные военные учения и находятся в тесных союзнических отношениях. Когда летом 2020 года в Минске начались устроенные оппозицией беспорядки, Москва пообещала оказать помощь, если ситуация полностью выйдет из-под контроля белорусских правоохранителей и в стране начнётся хаос. К счастью, до этого дело так и не дошло.