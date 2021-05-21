Военных оградили от домыслов о нашей истории. Шойгу назвал простой принцип

Минобороны выпустило для своих учебных заведений единый учебник истории. "У нас понятный и ясный учебник истории, потому что здесь надо преподавать то, что действительно говорит об истории нашей страны, а не разного рода домыслах и фантазиях, которыми обросла историческая наука", - отметил Сергей Шойгу.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу раскритиковал историческую науку за то, что она обросла разного рода домыслами и фантазиями. Чтобы решить эту проблему, Министерство обороны России провело конкурс и выпустило для своих учебных заведений единый учебник истории.

Шойгу отметил, что военное ведомство России стремится шагать в ногу со временем. Поэтому в военных вузах страны сейчас преподают конструкторы современного оружия, а в образовательных процессах используются самые современные методики и системы. На смену тетрадям и книгам пришли ноутбуки и электронные библиотеки.

Также глава Минобороны затронул проблему с учебниками истории, которые не в полной мере рассказывают о важных событиях в истории страны. Шойгу подчеркнул, что пока остальные спорят по данному вопросу, его ведомство провело конкурс и выбрало лучшее учебное пособие для военных вузов.

У нас понятный и ясный учебник истории, потому что здесь надо преподавать то, что действительно говорит об истории нашей страны, а не разного рода домыслах и фантазиях, которыми обросла историческая наука,

- сказал глава Минобороны на лекции марафона "Новое знание".

Напомним также, что министр обороны России Сергей Шойгу празднует сегодня свой день рождения. Ему исполняется ровно 66 лет.