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Военных 100 тысяч на границе: "Страшную тайну" открыли в соцсетях
11 мая 2021, 23:20 • 74 • Политика
СБУ заявила о том, что Россия сосредоточила на границе с Украиной 100 тысяч военных вместе с техникой. В соцсетях раскрыли украинцам "страшную тайну".
Численность войск России, которые всё ещё сосредоточены на границе с Украиной, составляет 100 тысяч человек. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.
По его словам, на границе с Украиной также находится русская техника: танки, самолёты, корабли, артиллерия и так далее. Киев выделил пять основных направлений, откуда Россия "может нанести удар". Угрозу Баканов видит и в Белоруссии, которая является близким союзником Москвы.
В соцсетях уже пошутили над главой СБУ, который обнаружил, что Россия вполне серьёзно относится к вопросам нацбезопасности.
Скриншот:Twitter/@RadioStydoba
Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу распорядился отвести часть сил от границы с Украиной после завершения проверки боеготовности войск. При этом он заявил, что Москва готова в кратчайшие сроки отреагировать на любое изменение ситуации.
Обстановка в Донбассе обострилась весной этого года, когда Украина начала активно стягивать тяжёлую технику к линии соприкосновения и увеличивать интенсивность обстрелов. Ситуация усугубляется жертвами среди мирного населения, которое гибнет под украинскими обстрелами, и полным отсутствием прогресса на минском треке. Киев по-прежнему отказывается выполнять взятые на себя обязательства и вести прямой диалог с руководством республик Донбасса.
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