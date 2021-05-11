Военных 100 тысяч на границе: "Страшную тайну" открыли в соцсетях

СБУ заявила о том, что Россия сосредоточила на границе с Украиной 100 тысяч военных вместе с техникой. В соцсетях раскрыли украинцам "страшную тайну".

Численность войск России, которые всё ещё сосредоточены на границе с Украиной, составляет 100 тысяч человек. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

По его словам, на границе с Украиной также находится русская техника: танки, самолёты, корабли, артиллерия и так далее. Киев выделил пять основных направлений, откуда Россия "может нанести удар". Угрозу Баканов видит и в Белоруссии, которая является близким союзником Москвы.

В соцсетях уже пошутили над главой СБУ, который обнаружил, что Россия вполне серьёзно относится к вопросам нацбезопасности.

"100 тысяч военных всё ещё дислоцированы вблизи украинской границы, заявил глава СБУ. И что теперь? Откроем главе СБУ страшную тайну: это граница не только Украины, но и России. Неожиданно, правда?" - пишет Telegram-канал "Радио Стыдоба".

Скриншот:Twitter/@RadioStydoba

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу распорядился отвести часть сил от границы с Украиной после завершения проверки боеготовности войск. При этом он заявил, что Москва готова в кратчайшие сроки отреагировать на любое изменение ситуации.

Обстановка в Донбассе обострилась весной этого года, когда Украина начала активно стягивать тяжёлую технику к линии соприкосновения и увеличивать интенсивность обстрелов. Ситуация усугубляется жертвами среди мирного населения, которое гибнет под украинскими обстрелами, и полным отсутствием прогресса на минском треке. Киев по-прежнему отказывается выполнять взятые на себя обязательства и вести прямой диалог с руководством республик Донбасса.