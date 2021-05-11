Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русские стали резкими: Симоньян о небывалой команде "Фас!"
От России требуют компенсацию. Прага назвала сумму и случайно выдала саму себя
G7 вновь подтвердили легендарную шутку КВН о Путине: "А Володька..."
США нанесли "удар в спину" Украине
Главная / Политика

Военных 100 тысяч на границе: "Страшную тайну" открыли в соцсетях

11 мая 2021, 23:20  •  74 • Политика
СБУ заявила о том, что Россия сосредоточила на границе с Украиной 100 тысяч военных вместе с техникой. В соцсетях раскрыли украинцам "страшную тайну".
Численность войск России, которые всё ещё сосредоточены на границе с Украиной, составляет 100 тысяч человек. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.
По его словам, на границе с Украиной также находится русская техника: танки, самолёты, корабли, артиллерия и так далее. Киев выделил пять основных направлений, откуда Россия "может нанести удар". Угрозу Баканов видит и в Белоруссии, которая является близким союзником Москвы.
В соцсетях уже пошутили над главой СБУ, который обнаружил, что Россия вполне серьёзно относится к вопросам нацбезопасности.
"100 тысяч военных всё ещё дислоцированы вблизи украинской границы, заявил глава СБУ. И что теперь? Откроем главе СБУ страшную тайну: это граница не только Украины, но и России. Неожиданно, правда?" - пишет Telegram-канал "Радио Стыдоба".
Скриншот:Twitter/@RadioStydoba
Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу распорядился отвести часть сил от границы с Украиной после завершения проверки боеготовности войск. При этом он заявил, что Москва готова в кратчайшие сроки отреагировать на любое изменение ситуации.
Обстановка в Донбассе обострилась весной этого года, когда Украина начала активно стягивать тяжёлую технику к линии соприкосновения и увеличивать интенсивность обстрелов. Ситуация усугубляется жертвами среди мирного населения, которое гибнет под украинскими обстрелами, и полным отсутствием прогресса на минском треке. Киев по-прежнему отказывается выполнять взятые на себя обязательства и вести прямой диалог с руководством республик Донбасса.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



74
Источник
Похожие новости
11 мая 2021, 03:10
Встреча Байдена и Путина: окончательное "да" сопровождал скандал
11 мая 2021, 01:20
Хазин увидел сигнал в речи Путина: "Времени у США осталось очень мало"
11 мая 2021, 12:20
"Зраду завезли, жирную такую": Генсек ООН "размазал" планы Зеленского по Донбассу
11 мая 2021, 08:40
Массовое недомогание чиновников США объяснили тремя русскими буквами
11 мая 2021, 10:30
Белый дом потребовал от Зеленского высокую плату за свою поддержку
11 мая 2021, 14:10
Против "западного гопника" России предложили развернуть "Искандеры": "Нельзя мямлить"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 мая 2021, 06:05
На Донбассе «побратимы» из 93-й бригады уничтожили блокпост 128-й бригады ВСУ
11 мая 2021, 12:20
"Зраду завезли, жирную такую": Генсек ООН "размазал" планы Зеленского по Донбассу
09 мая 2021, 01:40
Русские стали резкими: Симоньян о небывалой команде "Фас!"
05 мая 2021, 02:15
Русских миротворцев призвали бомбить на параде Победы. Политолог выставил встречное требование
07 мая 2021, 21:15
Призванный устрашать ВМФ России крейсер США "сдался" за несколько часов
08 мая 2021, 11:55
"В стране беда": украинский депутат о сделке с США и унижении ветеранов
09 мая 2021, 18:10
Генерал раскрыл мнение Путина и Шойгу о параде Победы: Что омрачило мероприятие?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.