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Военные в Туве проводят испытания модернизированных броневнедорожников "Тайфун-К"

05 июня 2019, 21:39  •  52 • В России

В Республике Тыва проходят войсковые испытания многоцелевого бронеавтомобиля "Тайфун-К-53949". Машины доверили горной мотострелковой бригаде Центрального военного округа, дислоцированной в Республике Тыва.

"Планируется, что в этом году испытания завершатся", - сообщил командир бригады полковник Рамиль Ибатуллин.

Тактико-технические характеристики доработанной "Тайфун-К", предназначенной для разведподразделений, не раскрываются. Известно лишь, что "Тайфун" - семейство бронеавтомобилей повышенной защищенности, разработанное кооперацией из более чем 120 предприятий, среди которых Уральский автомобильный завод, "Камаз", Ярославский моторный завод, НИИ стали. Впервые были продемонстрированы в 2011 году на полигоне, 9 мая 2014 года - на военном параде в Москве (Тайфун-К).

Военные в Туве проводят испытания модернизированных броневнедорожников "Тайфун-К"Фото: Министерство обороны РФ

Дислоцированная в Республике Тыва 55-я горная мотострелковая бригада сформирована в 2015 году. Основная база бригады - военный городок на правом берегу Енисея в Кызыле. 55-я бригада стала третьей по счету горной бригадой в российской армии.

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