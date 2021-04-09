Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми
"Геополитический цугцванг": Предупреждение болгар заставило эксперта н...
Ядерный "сюрприз" на границах России: Казахстан решил испытать судьбу
Стоит ли из Канады возвращаться в Россию: Сатановский объяснил на примере Серебр...
Главная / Политика

Военные Украины отказались силой возвращать Донбасс

09 апреля 2021, 18:25  •  227 • Политика
Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Решение пояснили следованием законам гуманности
Чем обернется эскалация конфликта на Украине, пока непонятно. Громкие заявления о готовности Киева к войне только накаляют обстановку в стране. Однако украинские военные, судя по всему, не готовы открыто атаковать Донбасс. По крайней мере, главнокомандующий вооруженными силами Незалежной от такого сценария открестился. Руслан Хомчак выступил против силового "освобождения" Донбасса.
По его словам, сведения о готовящемся наступлении украинских военных на ЛНР и ДНР являются выдумками. Хомчак не преминул обвинить российскую сторону в распространении дезинформации. По его мнению, наша "агрессивная" страна хочет ввести мировое сообщество в заблуждение, пишет РИА "Новости".
При этом отказ от силового сценария возвращения Донбасса украинский генерал пояснил приверженностью принципам нравственности и морали. Мол, атаковать "временно оккупированные" ЛНР и ДНР не гуманно, так как в таком случае эти территории будут залиты кровью. Хомчак постарался убедить общественность, что на первое место Незалежная ставит жизни граждан страны, поэтому такого развития событий украинские военные не допустят.
К слову, недавно украинскому лидеру Владимиру Зеленскому указали на "грубую ошибку" в попытках вернуть Донбасс. Президент Незалежной напрасно рассчитывает на решение проблем после вступления в Североатлантический альянс.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



227
Источник
Похожие новости
09 апреля 2021, 02:50
Военкор предупредил о нападении ВСУ: "Гори всё синим пламенем!"
09 апреля 2021, 05:35
Высылка дипломатов –это подготовка к войне в Донбассе: Американист просчитал шаги США
09 апреля 2021, 09:15
Козак описал переговоры с Украиной одним анекдотом
09 апреля 2021, 00:05
Индийцы возмутились неуместной фотографией Путина в местной прессе
09 апреля 2021, 01:00
Сатановский "послал" Германию, Францию и США: "К Зеленскому! Причём тут Путин?"
09 апреля 2021, 14:45
Путин категорично ответил на требование Меркель по Донбассу
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 апреля 2021, 08:25
Кравчука пристыдили после хамства о "холуях": "Ведь это украинский президент… "
05 апреля 2021, 09:55
После очередного выпада Зеленского не смолчал даже спикер Рады
09 апреля 2021, 02:50
Военкор предупредил о нападении ВСУ: "Гори всё синим пламенем!"
05 апреля 2021, 13:35
Обеспечить безопасность каждого: Кремль сделал заявление по Донбассу
06 апреля 2021, 16:10
США пригрозили ударом по России в случае войны на Украине - Sohu
07 апреля 2021, 02:15
"Геополитический цугцванг": Предупреждение болгар заставило эксперта назвать цену Донбасса для РФ
08 апреля 2021, 00:15
Стоит ли из Канады возвращаться в Россию: Сатановский объяснил на примере Серебрякова
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.