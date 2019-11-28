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Военные учения с намёком: Россия, Иран и Китай проведут манёвры в Индийском океане
28 ноября 2019, 04:24 • 80 • Политика
Россия, Иран и Китай проведут совместные учения ВМС в Индийском океане. "Совместные учения нескольких стран, будь то на суше, на море или в воздухе, свидетельствуют о значительном расширении сотрудничества между ними", - отметили в Иране.
В ближайшее время Иран, Россия и Китай проведут совместные военно-морские учения в северной части Индийского океана. Об этом 27 ноября рассказал командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади.
Учения пройдут к югу от границ Ирана в рамках военно-морского симпозиума стран региона Индийского океана. Цель манёвров - укрепление координации военно-морских сил и обеспечение безопасности в северной части Индийского океана, отметил контр-адмирал.
Напомним, что в начале недели корабли Балтийского флота России вышли из Суэцкого канала в акваторию Красного моря и взяли курс на Индийский океан.
Корабли Балтийского флота впервые привлекаются к участию в этих учениях. Морская их часть будет проходить с 10 по 19 декабря в две фазы. Береговая фаза пройдёт в индийском порту Мармагао (город Панаджи) с 10 по 15 декабря, морская - с 16 по 19 декабря в акватории Индийского океана.
Отряд кораблей БФ в составе СКР "Ярослав Мудрый" и судов обеспечения - морского буксира "Виктор Конецкий" и танкера "Ельня" - вышел из военной гавани Балтийска в Индийский океан 1 октября.
На кораблях находятся группы антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота. "Ярослав Мудрый" несёт на борту палубный вертолёт Ка-27, передаёт "Российская газета".
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