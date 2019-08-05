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Военные учения России на Курилах начались с "претензий" Токио

05 августа 2019, 12:09  •  106 • Политика
Япония выразила протест России из-за военных учений в районе острова Кунашир, заявил высокопоставленный представитель правительства Японии Есихидэ Суга.
О том, что Япония по дипломатическим каналам выразила протест России из-за учебных стрельб в районе курильского острова Кунашир, стало известно из заявления генерального секретаря кабмина Ёсихидэ Суга.
Он, в частности, отметил, что Токио собирает информацию о маневрах, которые планируются с 5 по 10 августа. Также, по его словам, российские действия здесь неприемлемы.
"Наращивание российского военного присутствия на северных территориях не соответствует нашей позиции и неприемлемо", - говорится в сообщении.
Ранее глава МИД Сергей Лавров в ответ на озабоченность Японии из-за военной активности России на Южных Курилах заявлял, что вооруженные силы действуют на своей территории.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мира с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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