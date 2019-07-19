Военные учения "рыбацкой лодки": В Китае оценили маневры Украины и США в Чёрном море

В Китае прокомментировали военные учения США и Украины Sea Breeze в Чёрном море. У экспертов вызвало удивление, что Киев из всех кораблей своего флота выдвинул именно бронекатер проекта "Гюрза", который китайские журналисты иронично поименовали "рыбацкой лодкой".

Как сообщает китайское издание Sohu, водоизмещение украинского бронекатера составляет всего 50 тонн, что смотрится довольно смешно на фоне эсминца США, водоизмещение которого составляет 8 тысяч тонн. Отмечается, что "рыбацкая лодка" была отправлена Киевом на совместные с США военные учения исключительно от безысходности. Дело в том, что бронированный артиллерийский катер проекта 58155 стал первым кораблём, который Украина создала сама со времён холодной войны, пишет китайское издание.

"США говорили, что хотят подарить Украине несколько 4000-тонных фрегатов типа "Оливер Хазард Перри", но так и не выполнили своё обещание. Поэтому, вне зависимости от желания Украины, ей приходится охранять свою приморскую зону при помощи "рыболовного артиллерийского катера", - пишет Sohu.

Издание добавляет, что если Киев стремился напугать Москву этими маневрами, то одного бронекатера явно недостаточно.