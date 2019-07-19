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Военные учения "рыбацкой лодки": В Китае оценили маневры Украины и США в Чёрном море
19 июля 2019, 00:54 • 45 • Политика
Украинские морские учения с "рыбацкой лодкой" вызвали улыбку в Китае. В Поднебесной отметили, что украинский бронекатер выглядел смешно на фоне американского эсминца. "Украине приходится охранять свою приморскую зону при помощи "рыболовного артиллерийского катера", - пишет китайская Sohu.
В Китае прокомментировали военные учения США и Украины Sea Breeze в Чёрном море. У экспертов вызвало удивление, что Киев из всех кораблей своего флота выдвинул именно бронекатер проекта "Гюрза", который китайские журналисты иронично поименовали "рыбацкой лодкой".
Как сообщает китайское издание Sohu, водоизмещение украинского бронекатера составляет всего 50 тонн, что смотрится довольно смешно на фоне эсминца США, водоизмещение которого составляет 8 тысяч тонн. Отмечается, что "рыбацкая лодка" была отправлена Киевом на совместные с США военные учения исключительно от безысходности. Дело в том, что бронированный артиллерийский катер проекта 58155 стал первым кораблём, который Украина создала сама со времён холодной войны, пишет китайское издание.
Издание добавляет, что если Киев стремился напугать Москву этими маневрами, то одного бронекатера явно недостаточно.
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