Военные учения НАТО в центре Риги – жители столицы испуганы

ВС Латвии решили «максимально приблизить учения к реальной обстановке»

В Латвии проходят военные учения Namejs 2021 с участием военнослужащих стран Балтии, а также США, Канады, Германии, Норвегии и Польши, всего в учениях задействованы около 10 тысяч человек. Это больше, чем числится в национальных вооружённых силах самой Латвии.

Учениями предусмотрены манёвры тяжёлой техники не только на военных полигонах, но и практически по всей территории страны, о чём и предупредили жителей Латвии, призвав их быть внимательными, не пугаться, встретив на дороге танки и отнестись ко всему происходящему с пониманием. Граждан успокоили – будет шумно, поскольку военные используют учебные боеприпасы и боевые стимуляторы, создающие шум, однако всё это не представляет опасности. Тем не менее, рекомендуется не трогать руками найденные на дорогах снаряды.

«Сценарием учений предусмотрено, что после того, как Россия производит атаку на Балтийские страны, объединённые силы НАТО наносят ей неприемлемое поражение и переходят в контрнаступление. Однако эти учения – всего лишь ни на чём не основанная антироссийская истерия»,

– прокомментировал доктор военных наук Константин Сивков превращение территории Латвии в военный полигон НАТО.

Кроме военных полигонов учения проходят в столице Латвии – в центре Риги и на её окраинах, а также в других крупных городах – Елгаве, Резекне, Кулдиге, Даугавпилсе, Вентспилсе и других.

В соцсетях распространяется видео, на котором запечатлён эпизод военных учений в центре Риги – военные стреляют прямо на оживлённых улицах столицы, мамы с колясками убегают, испуганные дети плачут. Оказывается, Национальные вооружённые силы просто решили максимально приблизить учения к реальной обстановке.

«Я знал, что в течение нескольких дней в городе будут проводиться какие-то мероприятия. Но вдруг случилось так, что мы прошли за угол дома и сразу всё увидели. Ощущения были очень странные – вокруг десятки людей, прохожие и при этом военные стреляют, бегают и лежат на земле. На видео хорошо видно: солдат стоит за углом, а люди идут по тротуару и абсолютно не ожидают автоматную очередь над ухом, однако он дал очередь ровно в тот момент, когда женщина с ребёнком выходили из-за угла. Это было не специально, конечно, но вышло некрасиво, мягко говоря»,

– цитирует интернет-издание TVnet автора популярного видео об учениях в центре латышской столицы Владимира Ковиньша, дизайнера из Риги.

Военное ведомство Латвии в понедельник принесло свои извинения жителям столицы, отметив, что у военных не было цели кого-то испугать, а также добавив, что заранее предупреждали о военных учениях на городских улицах на своём сайте, однако граждане почему-то не интересуются сообщениями Минобороны.

Учения продолжатся до 3 октября – жителей Латвии ожидает ещё не один подобный «сюрприз» от военных Альянса.