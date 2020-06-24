Военные учения для успокоения Польши и стран Балтии • 103 • Аналитика

США в очередной раз защищают Европу от агрессивного восточного соседа. В очередной раз глобально. Я о перенесенных, но все-таки проводимых, правда, в куцем варианте, учениях Defender Europe 2020 («Защитник Европы 2020»). После заявлений о крупнейших учениях за 25 лет с участием 37 тысяч солдат из 18 стран то, что мы видим сегодня, действительно выглядит не очень впечатляюще.





Defender Europe 2020. Учения, не нужные военным

Согласитесь, что около шести тысяч солдат (в том числе две тысячи из Польши), 100 танков и более 230 боевых машин, артиллерия и ракетные комплексы, а также авиация (всего около 2000 единиц техники) — это не глобальные объединенные силы стран НАТО. Да и место проведения, Дравский полигон, несравнимо с теми территориями, которые планировалось задействовать сразу в нескольких странах.



С другой стороны, мы привыкли к хитромудростям наших «партнеров». А о простом способе обходить международные договоры о контроле за учениями известно всем. Потому-то и проводятся одновременно сразу несколько учений. Просто вспомним то, что происходило чуть раньше. Вместе с отменой, точнее, переносом, учений Defender Europe 2020, были отменены ещё несколько: Dynamic Front, Joint Warfighting Assessment, Saber Strike и Swift Response.



Посмотрите на состав участников учений. Польша: 12-я механизированная бригада из Щецина, а также военнослужащие 6-й воздушно-десантной бригады из Кракова, 9-й Браневской бригады кавалерии, 2-го инженерного полка, 2-го саперного полка и 5-го инженерного полка. От ВВС в учениях примут участие самолеты F-16 из 2-го крыла тактической авиации и вертолеты Ми-24 из 1-й бригады авиации сухопутных войск. США: около четырех тысяч солдат из командования 1-й кавалерийской дивизии, 2-й бригадной боевой группы, 3-й дивизии пехоты, 3-й бригады боевой авиации. Кроме этого, будут привлечены подразделения чешской и литовской армии.







Три причины для Defender Europe 2020

Зачем американцам такие учения? Попробуем ответить на этот вопрос. Что из себя представляют американские войска, участвующие в учениях? Танкисты (1 кав. дивизия), моторизированная пехота и авиаторы из США будут обучать поляков. Чему обучать, думаю, понятно.



Военные бизнесмены США решили заранее подготовить экипажи для американской боевой техники, которую планируют продавать Польше и странам Балтии. Ничего личного, просто бизнес. Этакий мастер-класс по владению «лучшей в мире военной техникой и вооружением» из США. Это и есть первая задача проводимых военных игр.



Первая, но не единственная. Американские соединения базируются на территории США. После ошеломительных результатов массовой переброски войск Россией американцы, естественно, очень хотели знать реальные возможности собственной армии по переброске больших соединений через океан. Оказалось, что проблем, которые необходимо решить ещё вчера, выше крыши.



Если смотреть на ситуацию с Defender Europe 2020 чуть шире, в контексте с рассмотрением уже проводимых ранее учений, проглядывается и третья задача. В условиях, когда Германия всячески показывает своё нежелание продолжать сотрудничать в США, американцы вынуждены искать территории для базирования своих сил в Европе. Таким местом вполне могут стать Польша и страны Балтии.



Согласитесь, разговоры про подлетное время, быстроту реакции сухопутных сил на действия противника и прочие страшилки, которыми пугают европейцев, серьезно воспринимать нельзя. Батальонная группа при поддержке авиаэскадрильи и корабельной группы сможет сдерживать наступление армии. Смешно? А между тем именно эта мысль внедряется в головы поляков и граждан балтийских республик.



Более того, если рассматривать главное событие учений Defender Europe 2020 — форсирование водной преграды, рек Неман и Даугава, возникает очень неприятная для поляков и прибалтов ассоциация. Американцы верны себе. Они опять планируют воевать чужими руками. И воевать на территории Европы, а не России. Следовательно, основная тяжесть войны опять должна лечь на европейцев.



Baltops 2020 как часть учений Defender Europe 2020

В пользу этой концепции говорит и ещё один факт, ещё одни учения, которые закончились буквально несколько дней назад. Baltops 2020 («Балтийские операции 2020»). Как говорят в НАТО, главное мероприятие года в Балтийском море. Участвуют 17 стран НАТО и 2 страны-партнера. 29 морских подразделений, 29 самолетов и до 3000 человек. Это 49-е по счету учения!



Процитирую сайт НАТО (о том, какую же задачу ставит командование на эти учения):



Основные направления обучения включают противовоздушную оборону, противолодочную войну, морской запрет и операции по противодействию минам.

Это упражнение повышает гибкость и функциональную совместимость между союзными и партнерскими странами в целях укрепления возможностей совместного реагирования, а также демонстрирует международную решимость обеспечить стабильность и, при необходимости, защитить регион Балтийского моря.

А что скрывают эти умные слова? Что должен услышать европейский обыватель? А услышать он должен следующее. В случае конфликта между Россией и НАТО альянс способен полностью блокировать Балтийский флот и небо Балтики. Тем самым обеспечив безопасность Европы с северного направления.



Но ещё яснее намек для граждан прибалтийских республик и Польши. Живите спокойно, альянс не допустит высадки российской морской пехоты и десантников на территории ваших стран! Понятно, что это чисто политические заявления. Военные с обеих сторон прекрасно понимают, что морская и воздушная блокада России на Балтике сегодня невозможна.



Почему учения проводятся именно сейчас

Не кажется ли вам странным, что все более или менее крупные учения НАТО четко привязываются к каким-то значимым событиям в России. Будь то празднование Дня Победы, парада Победы, как это происходит сейчас, олимпиады, чемпионата мира, саммитов глав государств или чего-то в этом же роде. Зачем это делается? Кстати, об этом открыто говорят и в нашем МИДе.



В частности, по этому поводу высказался заместитель главы МИД Лаврова Александр Грушко:



Никакой не секрет, что учения НАТО, например "Защитник Европы", — крупнейшие за последние годы, были выстроены по калькам «холодной войны» и спланированы таким образом, что пик активности, то есть с наибольшим задействованием и техники, и личного состава, приходился на период вокруг 9 Мая. Это факт.

В НАТО, наверное, думают, что именно в праздники наши военные несут службу гораздо хуже, чем обычно. Причем, если покопаться в недавней истории, этот тезис был проверен даже военным путем. Очень неудачно для НАТО. Я имею ввиду войну 08.08.08. Очень странно, что такие очевидные вещи так долго доходят до западных военнослужащих… США в очередной раз защищают Европу от агрессивного восточного соседа. В очередной раз глобально. Я о перенесенных, но все-таки проводимых, правда, в куцем варианте, учениях Defender Europe 2020 («Защитник Европы 2020»). После заявлений о крупнейших учениях за 25 лет с участием 37 тысяч солдат из 18 стран то, что мы видим сегодня, действительно выглядит не очень впечатляюще.Согласитесь, что около шести тысяч солдат (в том числе две тысячи из Польши), 100 танков и более 230 боевых машин, артиллерия и ракетные комплексы, а также авиация (всего около 2000 единиц техники) — это не глобальные объединенные силы стран НАТО. Да и место проведения, Дравский полигон, несравнимо с теми территориями, которые планировалось задействовать сразу в нескольких странах.С другой стороны, мы привыкли к хитромудростям наших «партнеров». А о простом способе обходить международные договоры о контроле за учениями известно всем. Потому-то и проводятся одновременно сразу несколько учений. Просто вспомним то, что происходило чуть раньше. Вместе с отменой, точнее, переносом, учений Defender Europe 2020, были отменены ещё несколько: Dynamic Front, Joint Warfighting Assessment, Saber Strike и Swift Response.Посмотрите на состав участников учений. Польша: 12-я механизированная бригада из Щецина, а также военнослужащие 6-й воздушно-десантной бригады из Кракова, 9-й Браневской бригады кавалерии, 2-го инженерного полка, 2-го саперного полка и 5-го инженерного полка. От ВВС в учениях примут участие самолеты F-16 из 2-го крыла тактической авиации и вертолеты Ми-24 из 1-й бригады авиации сухопутных войск. США: около четырех тысяч солдат из командования 1-й кавалерийской дивизии, 2-й бригадной боевой группы, 3-й дивизии пехоты, 3-й бригады боевой авиации. Кроме этого, будут привлечены подразделения чешской и литовской армии.Зачем американцам такие учения? Попробуем ответить на этот вопрос. Что из себя представляют американские войска, участвующие в учениях? Танкисты (1 кав. дивизия), моторизированная пехота и авиаторы из США будут обучать поляков. Чему обучать, думаю, понятно.Военные бизнесмены США решили заранее подготовить экипажи для американской боевой техники, которую планируют продавать Польше и странам Балтии. Ничего личного, просто бизнес. Этакий мастер-класс по владению «лучшей в мире военной техникой и вооружением» из США. Это и есть первая задача проводимых военных игр.Первая, но не единственная. Американские соединения базируются на территории США. После ошеломительных результатов массовой переброски войск Россией американцы, естественно, очень хотели знать реальные возможности собственной армии по переброске больших соединений через океан. Оказалось, что проблем, которые необходимо решить ещё вчера, выше крыши.Если смотреть на ситуацию с Defender Europe 2020 чуть шире, в контексте с рассмотрением уже проводимых ранее учений, проглядывается и третья задача. В условиях, когда Германия всячески показывает своё нежелание продолжать сотрудничать в США, американцы вынуждены искать территории для базирования своих сил в Европе. Таким местом вполне могут стать Польша и страны Балтии.Согласитесь, разговоры про подлетное время, быстроту реакции сухопутных сил на действия противника и прочие страшилки, которыми пугают европейцев, серьезно воспринимать нельзя. Батальонная группа при поддержке авиаэскадрильи и корабельной группы сможет сдерживать наступление армии. Смешно? А между тем именно эта мысль внедряется в головы поляков и граждан балтийских республик.Более того, если рассматривать главное событие учений Defender Europe 2020 — форсирование водной преграды, рек Неман и Даугава, возникает очень неприятная для поляков и прибалтов ассоциация. Американцы верны себе. Они опять планируют воевать чужими руками. И воевать на территории Европы, а не России. Следовательно, основная тяжесть войны опять должна лечь на европейцев.В пользу этой концепции говорит и ещё один факт, ещё одни учения, которые закончились буквально несколько дней назад. Baltops 2020 («Балтийские операции 2020»). Как говорят в НАТО, главное мероприятие года в Балтийском море. Участвуют 17 стран НАТО и 2 страны-партнера. 29 морских подразделений, 29 самолетов и до 3000 человек. Это 49-е по счету учения!Процитирую сайт НАТО (о том, какую же задачу ставит командование на эти учения):А что скрывают эти умные слова? Что должен услышать европейский обыватель? А услышать он должен следующее. В случае конфликта между Россией и НАТО альянс способен полностью блокировать Балтийский флот и небо Балтики. Тем самым обеспечив безопасность Европы с северного направления.Но ещё яснее намек для граждан прибалтийских республик и Польши. Живите спокойно, альянс не допустит высадки российской морской пехоты и десантников на территории ваших стран! Понятно, что это чисто политические заявления. Военные с обеих сторон прекрасно понимают, что морская и воздушная блокада России на Балтике сегодня невозможна.Не кажется ли вам странным, что все более или менее крупные учения НАТО четко привязываются к каким-то значимым событиям в России. Будь то празднование Дня Победы, парада Победы, как это происходит сейчас, олимпиады, чемпионата мира, саммитов глав государств или чего-то в этом же роде. Зачем это делается? Кстати, об этом открыто говорят и в нашем МИДе.В частности, по этому поводу высказался заместитель главы МИД Лаврова Александр Грушко:В НАТО, наверное, думают, что именно в праздники наши военные несут службу гораздо хуже, чем обычно. Причем, если покопаться в недавней истории, этот тезис был проверен даже военным путем. Очень неудачно для НАТО. Я имею ввиду войну 08.08.08. Очень странно, что такие очевидные вещи так долго доходят до западных военнослужащих… Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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