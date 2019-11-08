Военные тайны: Москва получила секретное оружие Израиля

Российское Министерство обороны получило доступ к одному из ключевых секретов Израиля — ракете-перехватчику «Праща Давида». Произошло это, как сообщает китайское информационное агентство Sina, на территории Сирии после неудачного боевого запуска израильской ракеты.



Sina, во всяком случае, пишет, что ее возможности сравнивают с российскими ЗРК С-400 («Триумф»). По данным издания, это было первое боевое применение системы ПВО «Праща Давида», созданной израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems совместно с американской Raytheon. На данный момент она считается самой современной противоракетной системой Израиля.Sina, во всяком случае, пишет, что ее возможности сравнивают с российскими ЗРК С-400 («Триумф»).

Тель-Авив принял «Пращу Давида» на вооружение два года назад. А 23 июля 2018-го она, как сообщается, прошла свое первое боевое крещение: система сработали в ответ на запуск с сирийской территории двух ракет советского комплекса «Точка».

Однако захвата цели по какой-то причине не произошло. После чего одна из двух израильских противоракет самоуничтожилась в воздухе над Голанами, а другая упала на сирийской территории, не взорвавшись. Военнослужащие сирийской армии вывезли ракету с места крушения и доставили на сирийско-российскую военную базу, откуда её переправили в Россию для дальнейшего изучения.

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По сведениям китайского информагентства, США и Израиль якобы попросили Россию вернуть ракету, однако Москва отказалась.

Так это или нет, сказать сложно. Поскольку официальных комментариев ни от одной из сторон до сих пор (а прошло уже почти полтора года) не последовало.

Но если сведения верны, и Россия действительно заполучила эту секретную ракету, то хотелось бы понять, в чем все-таки заключается основная ценность этого «трофея»? Особенно, в связи с тем, что «Праща Давида» якобы является конкурентом наших «Триумфов»…

— Нет тут никакой конкуренции, — считает вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Константин Сивков. — С-400 — это универсальный зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны, способный поражать все типы целей — самолеты, беспилотники, крылатые и баллистические ракеты и т. д. — на удалении до 400 км.

А «Праща Давида» предназначена преимущественно для борьбы с баллистическими целями и неуправляемыми ракетами в диапазоне от 70 до 300 км.

То есть, сравнивать здесь не стоит — наши ракетные комплексы более совершенны.

К тому же свои противоракеты израильтяне делали совместно с американцами. А учитывая возможности американцев по созданию систем ПВО, о которых мы хорошо знаем по тем же ЗРК Patriot, думаю, у них вряд ли что-то получилось лучше, чем модифицированные комплексы Patriot, которые сегодня есть на вооружении, в том числе, Армии обороны Израиля.

В лучшем случае, это может быть что-то типа морского варианта ракеты «Standard-2», «Standard-3», которые стоят на боевых кораблях ВМС США, чтобы защищать флот от ударов с воздуха. Но система Aegis, к которой они привязаны, — это достаточно массивная и маломаневренная конструкция, ее трудно развернуть на мобильной базе наземного базирования.

Так что, тут вряд ли есть что-то для нас интересное.

«СП»: — А что означает для Израиля эта «утечка»?

— Для Израиля это означает одно — ему придется свою систему ПВО серьезно переработать. Поскольку теперь все тактико-техническое характеристики этого комплекса, режимы работы ракеты, ее головки самонаведения больше не будут для нас секретом. А потом, возможно (в определённых условиях), и для других государств, которые могут конкурировать с Израилем.

Попросту говоря, изучив начинку этой ракеты, можно создать новую эффективную систему радиоэлектронного подавления, которая позволит снизить эффективность боевого применения всего ракетного комплекса.

Примеров того, как эффективные ранее системы после попадания в руки противника становились малоэффективными, очень много.

Можно вспомнить тот же самый советский ЗРК «Квадрат» (или «Куб» в экспортном варианте), который, кстати, поставлялся в Сирию. Во время военного конфликта на Ближнем Востоке 1973 года он вывел из строя больше половины израильского военного авиапарка. Но потом израильтянам удалось захватить несколько установок, они создали эффективную систему РЭБ, и эффективность «Квадрата» сильно уменьшилась.

То же самое будет и с «Пращой Давида».

Так что Израилю придется вложить серьезные деньги в модернизацию своей ракеты, чтобы сохранить эффективность всего комплекса.

«СП»: — Но ведь это еще и американская ракета…

— Поскольку это, действительно, совместное производство, мы получаем доступ к технологиям, которыми пользуются не только израильтяне, но и американцы. А значит, имеем возможность создать более совершенные средства противодействия этим системам, в том числе, американским.

Можем, так сказать, покопаться. Посмотреть, какие там есть интересные решения для возможного использования нашими комплексами. Хотя, конечно, в том, что касается противовоздушной обороны, особенно, наземной ПВО, мы сегодня далеко опередили Соединенные Штаты. Но все равно — лишней подобная информация никогда не будет.

Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин тоже не считает израильскую систему конкурентом российских С-400:

— На самом деле, конкуренты выявляются на рынке вооружений. А за нашими «Триумфами» стоит очередь. Их уже приобрели Китай, Турция, Индия вот покупает, и желающих еще масса.

«Праща Давида» таким спросом не пользуется. Насколько известно, её пока никто не купил.

Правда, Азербайджан приобрел у Тель-Авива систему «Железный купол», аналогичную той, что обеспечивает первый уровень эшелонированной противоракетной обороны государства Израиль.

Со своей «Пращой» израильтяне на рынок не выходили. Во-первых, произвести надо достаточное количество — у них, видимо, ресурсов для этого нет.

Во-вторых, американцы их не пустят, потому что везде проталкивают свой Patriot-3, который, кстати говоря, намного хуже и «Пращи Давида», и ни в какое сравнение не идет с С-400.

«СП»: — Почему почти полтора года все молчали?

— Потому что Израилю здесь нечем хвастаться. Их новая ракета попала в руки — не скажу, что противника, но — в руки другого государства. Их секреты могут быть изучены, проанализированы и использованы в создании российской противоракетной техники. Ведь когда ты понимаешь, как работает система ПВО условного противника, то можешь найти способы как-то её обойти.

Понятно, что израильтяне делятся своими секретами с американцами, и американцы могут использовать эти наработки в создании собственной техники.

Видимо, дело было засекречено. Но какие-то утечки все же произошли. И информация появилась в СМИ.

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«СП»: — Удивляет, что самыми информированными оказались в данном случае китайцы…

— Как раз ничего удивительного. Напомню историю о том, как израильтяне создали свой однодвигательный сверхзвуковой истребитель «Лави» и хотели его производить. Но поскольку США в какой-то мере являются кураторами израильской оборонной промышленности (ежегодно предоставляют Израилю около 4 млрд. долларов безвозмездной помощи на закупку американской боевой техники, в том числе, и F-16), они этот проект закрыли. После чего каким-то непонятным образом чертежи израильского самолета вдруг оказались в Китае. На базе этой машины они создали потом свой легкий истребитель J-10, правда, со многими российскими комплектующими. И, более того, продают эти самолеты Пакистану.

То есть, цепочка контактов тут довольно запутанная. Поэтому удивляться, что китайское издание оказалось более информировано, не стоит. Видимо, источники какие-то остались в Израиле.

«СП»: — Эта ракета для нас важный «трофей»?

— Конечно. Военная техника другого государства, тем более, высокотехнологическая техника, всегда полезна. Прежде всего, чтобы совершенствовать собственные системы вооружений. И иметь возможность наиболее эффективно при необходимости противодействовать противнику.

Я не говорю, что мы собираемся воевать с Израилем. Но наши самолеты находятся в Сирии, а израильские комплексы ПВО стоят фактически на сирийской границе. Мы договорились друг в друга не стрелять. Тем не менее, все мы помним, что случилось с нашим самолетом Ил-20, который был сбит силами сирийских ПВО из-за провокации израильских военных.

Гарантировать стопроцентно, что нечто подобное не повторится, никто не может. Поэтому любые знания нам очень пригодятся.

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