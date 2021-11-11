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Военные, танки и средства ПВО против мигрантов? Белоруссия обвинила Польшу в подготовке нападения
11 ноября 2021, 21:00 • 162 • Политика
Минобороны Белоруссии заявило о сосредоточении Польшей на границе 15 тысяч военных, танков и средств ПВО. "Нельзя назвать адекватной реакцией на мигрантов", - отметили в ведомстве.
Польша сосредоточила на границе с Белоруссией 15 тысяч военных, танки, средства ПВО, а также другую тяжёлую технику. Об этом сообщило Минобороны Белоруссии в эфире белорусского телевидения.
Отмечается, что использование такого количества войск явно не является адекватной реакцией на кризис с мигрантами. Больше всего это напоминает создание ударных группировок, считают в военном ведомстве.
- подчёркивается в заявлении Минобороны Белоруссии.
В этой связи военное ведомство напомнило, что в Белоруссии создана система реагирования на подобные угрозы, и власти страны сделают всё, чтобы защитить суверенитет государства. Также в белорусском Минобороны призвали Польшу "остановить истерию и оголтелый милитаризм и пойти по пути решения всех вопросов в рамках диалога".
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