Военные США заявили о перехвате русских самолётов. Но нарушения воздушного пространства не было

Американские военные заявили, что перехватили российские самолёты возле Аляски. Как сообщило Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), у Аляски заметили российские самолёты. В результате в воздух подняли истребители F-22 при поддержке самолётов-заправщиков KC-135 Stratotanker.

"Первая российская группа состояла из двух бомбардировщиков Ту-95 при поддержке двух истребителей Су-35 и самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и приблизилась к берегам Аляски на расстояние 20 морских миль. Вторая группа состояла из двух Ту-95 и самолёта А-50 и находилась на расстоянии 32 морских миль", - говорится в официальном сообщении военных США.

При этом американские военные признают, что российские самолёты находились в международном воздушном пространстве и не нарушали воздушное пространство США.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что самолёты проводили воздушное патрулирование над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей и северной части Тихого океана. Самолёты провели в воздухе около 11 часов.