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Военные США заявили о перехвате русских самолётов. Но нарушения воздушного пространства не было
11 июня 2020, 04:00 • 49 • В мире
Американские военные заявили, что перехватили русские самолёты. К Аляске приблизились четыре бомбардировщика Ту-95, два истребителя Су-35 и два самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Однако при этом не было нарушено воздушное пространство государства, признают военные США.
Американские военные заявили, что перехватили российские самолёты возле Аляски. Как сообщило Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), у Аляски заметили российские самолёты. В результате в воздух подняли истребители F-22 при поддержке самолётов-заправщиков KC-135 Stratotanker.
"Первая российская группа состояла из двух бомбардировщиков Ту-95 при поддержке двух истребителей Су-35 и самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и приблизилась к берегам Аляски на расстояние 20 морских миль. Вторая группа состояла из двух Ту-95 и самолёта А-50 и находилась на расстоянии 32 морских миль", - говорится в официальном сообщении военных США.
При этом американские военные признают, что российские самолёты находились в международном воздушном пространстве и не нарушали воздушное пространство США.
Ранее Министерство обороны России сообщало, что самолёты проводили воздушное патрулирование над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей и северной части Тихого океана. Самолёты провели в воздухе около 11 часов.
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