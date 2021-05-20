Военные США вознегодовали от предательства: "Постыдно, ставлю на русских"

Рекламный ролик Пентагона по призыву в армию разочаровал американцев. Комментаторы с армейским прошлым признаются, что им жалко и стыдно смотреть на то, во что превращают вооруженные силы страны. "Ставлю на русских", - заявил один из пользователей, оценивая исход потенциальной схватки между русскими и американцами.

Ролик по призыву в армию США обескуражил американцев. Анимация, в основе которой солдатом становится девушка, воспитывавшаяся двумя мамами, потрясла пользователей. В Сети они отмечают, что все это выглядит жалко и постыдно, особенно в сравнении с армией России.

В Twitter продемонстрировали наглядно, как абсурдно выглядит призывной ролик США в сравнении с видео из России. на первом –девушка капрал, которая говорит о равенстве и гендерах. Во втором – молодые, накачанные мужчины – мастера военного дела.

По мнению американцев, после такой нелепой рекламы не стоит говорить о мощи армии.

Как написал один из пользователей с армейским прошлым, в схватке между обеими силами, он готов ставить на русских.

TStorm085: "Я давно в запасе. Неприятно признавать, но после этой рекламы я скорее поставлю на русских".

Многие из пользователей отмечают, что утрата мощи армии произошла из-за влияния демократов.

Свое разочарование высказал бывший армейский вербовщик, передает "ИноСМИ". "Нет слов! — написал он. — После десяти лет службы такое смотреть тяжело, без вопросов…"

"Это жалко и постыдно, — написал другой пользователь. — Армия, которой мы привыкли гордиться, была другой. Наши военные заслуживают лучшего, а не этого дерьма".