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Военные США вознегодовали от предательства: "Постыдно, ставлю на русских"

20 мая 2021, 20:55  •  188 • В мире
Рекламный ролик Пентагона по призыву в армию разочаровал американцев. Комментаторы с армейским прошлым признаются, что им жалко и стыдно смотреть на то, во что превращают вооруженные силы страны. "Ставлю на русских", - заявил один из пользователей, оценивая исход потенциальной схватки между русскими и американцами.
Ролик по призыву в армию США обескуражил американцев. Анимация, в основе которой солдатом становится девушка, воспитывавшаяся двумя мамами, потрясла пользователей. В Сети они отмечают, что все это выглядит жалко и постыдно, особенно в сравнении с армией России.
В Twitter продемонстрировали наглядно, как абсурдно выглядит призывной ролик США в сравнении с видео из России. на первом –девушка капрал, которая говорит о равенстве и гендерах. Во втором – молодые, накачанные мужчины – мастера военного дела.
По мнению американцев, после такой нелепой рекламы не стоит говорить о мощи армии.
Как написал один из пользователей с армейским прошлым, в схватке между обеими силами, он готов ставить на русских.
TStorm085: "Я давно в запасе. Неприятно признавать, но после этой рекламы я скорее поставлю на русских".
Многие из пользователей отмечают, что утрата мощи армии произошла из-за влияния демократов.
Свое разочарование высказал бывший армейский вербовщик, передает "ИноСМИ". "Нет слов! — написал он. — После десяти лет службы такое смотреть тяжело, без вопросов…"
"Это жалко и постыдно, — написал другой пользователь. — Армия, которой мы привыкли гордиться, была другой. Наши военные заслуживают лучшего, а не этого дерьма".

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