Военные США в замешательстве из-за "Буревестника"

Китайские эксперты констатировали: военные США в замешательстве. Причиной стала новейшая межконтинентальная крылатая ракета России "Буревестник", которая вызвала переполох.

На страницах издания Sina аналитики из Китая отметили, что предположительно "Буревестники" оснастят ядерными энергетическими установками. Это позволит сделать так, что у ракет будет фактически ничем не ограниченная дальность полёта.

По предварительным данным, отмечается в статье, испытывать новые ракеты будут на Новой Земле. Информации о "Буревестнике" крайне мало, что вызывает замешательство военных США. Москва на разработку возлагает большие надежды, Пентагон же беспокоится из-за скорого ввода ракет в эксплуатацию. Ожидается, что это произойдёт уже к 2025 году.

"По сравнению с другими существующими крылатыми ракетами, большая дальность полёта "Буревестника" даёт ему огромное преимущество перед всеми остальными боевыми системами", - заявили китайские аналитики.

Они добавили, что манёвренные особенности ракеты во время полёта вполне могут стать неразрешимой задачей для ПВО-систем. В итоге Соединённые Штаты оказываются в непростой ситуации: Россия создала очень опасное оружие, о котором Вашингтону почти ничего не известно. По мнению авторов публикации, Пентагон сделает одной из главных своих целей раскрытие тайны "Буревестника" и наблюдение за происходящим на Новой Земле.

Это уже не первая подобная статья от китайских экспертов. Весной специалисты КНР оценили межконтинентальную ракету "Буревестник" с ядерной установкой. По данным СМИ, ни одна страна мира не может противостоять разработке России с помощью ПРО.