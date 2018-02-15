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Военные США в ускоренном темпе готовятся к потенциальным войнам
15 февраля 2018, 22:54 • 180 • В мире
Вооруженные силы США разместили заявку на покупку около 150 тысяч снарядов для 155-миллиметровых гаубиц.
Армия США ускорила подготовку к масштабной наземной войне. По данным СМИ, об этом можно судить по тому, что военные намерены закупит около 150 тысяч снарядов для 155-миллиметровых гаубиц.
Такие снаряды применяются в ближнем бою. Отмечается, что объем заказов вырос колоссально: на 825% в сравнении с предыдущими заявками.
В составе закупке - снаряды "Экскалибур" (Excalibur). При этом в военных кругах объясняют, что не в целом недостатка в снарядах нет, однако сейчас ВС страны наращивают и восстанавливают арсенал вооружений.
Как рассказал директор армии по бюджету генерал-майор Пол Чемберлен, военные США готовятся к сражениям в "конфликтах, требующих особой решительности".
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