Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русским фигуристам организовали допинг-скандал на Олимпиаде
Русские требует начать трибунал против США. Условия назвал Небензя
Байден публично оскорбил Путина: "Это черта?"
Военкор показал тревожную запись с беспилотника ВСУ: "Случайность?"
Главная / В мире

Военные США в Европе не станут "сражаться с Россией", заявили в Белом доме.

11 февраля 2022, 23:05  •  135 • В мире
В США заявили, что в случае эскалации ситуации на Украине дислоцированные в Европе военные не будут сражаться с Россией.
Американские военные, которые находятся на базах в Европе, не станут воевать с Россией. С такими прямыми формулировками выступили в Белом доме, передаёт телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".
В Вашингтоне выступили с противоречивой формулировкой, что военные США будут "не сражаться с Россией", а защищать союзников по НАТО.
При этом в США заявили, что не в курсе, приняла ли Москва решение относительно "вторжения" на Украину.
На этом фоне американские власти уже призвали соотечественников покинуть Украину. Призыв США продублировали и другие страны, которые посоветовали своим гражданам уехать из Незалежной.
Напомним, что даже на Украине официально заявляется, что никакой угрозы "вторжения" русских нет, однако Запад категорически не желает слышать эту позицию. Так, помощник президента США уже заявил, что Россия якобы может сделать агрессивные шаги в отношении Украины во время Олимпиады.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


135
Источник
Похожие новости
11 февраля 2022, 11:25
В Литве начались самые масштабные протесты за 30 лет
11 февраля 2022, 19:00
Французы даже поблагодарили русских моряков: Опубликована запись деликатного радиообмена
11 февраля 2022, 02:05
Альбер Камю о чуме, угрожающей человечеству
10 февраля 2022, 23:05
«Показалось, что Лавров говорит о части Украины»: глава МИД Британии пояснила слова о Ростовской и Воронежской областях
11 февраля 2022, 13:40
«Попытка вызвать панику»: почему Байден призвал американцев покинуть Украину
10 февраля 2022, 20:15
Сенсация из Польши повеселила военкора: "Пропустили аншлюс Белоруссии"
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 февраля 2022, 20:45
Силой забирать не будем: Секретарь Совбеза Украины сделал заявление по Донбассу
11 февраля 2022, 20:45
Разговор с Шойгу британский министр оценил словами Лаврова
11 февраля 2022, 20:05
СИЗО вместо свадьбы: в Долгопрудном судят девушку, убившую парня после предложения ру...
11 февраля 2022, 20:45
Суд не изменил решения по Порошенко, рассказавшего о крымском золоте
11 февраля 2022, 20:10
Перед Мюнхенской конференцией по безопасности НАТО
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 февраля 2022, 01:45
Путин ответил недовольному Минскими соглашениями Зеленскому: "Терпи, моя красавица"
11 февраля 2022, 03:50
"Россия нас не уважает": Британцы увидели в поведении Трасс подарок русской пропаганде
08 февраля 2022, 05:50
Ушёл пешком: что делал Макрон ночью на Красной площади после разговора с Путиным
09 февраля 2022, 10:25
Русским фигуристам организовали допинг-скандал на Олимпиаде
06 февраля 2022, 10:05
"Мы самое богатое государство в мире?": Новая "покупка" Зеленского возмутила украинцев
09 февраля 2022, 15:40
Военкор показал тревожную запись с беспилотника ВСУ: "Случайность?"
06 февраля 2022, 09:30
Украина готовится нанести сокрушительный удар по российской энергетике
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.