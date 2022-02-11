Военные США в Европе не станут "сражаться с Россией", заявили в Белом доме.

В США заявили, что в случае эскалации ситуации на Украине дислоцированные в Европе военные не будут сражаться с Россией.

Американские военные, которые находятся на базах в Европе, не станут воевать с Россией. С такими прямыми формулировками выступили в Белом доме, передаёт телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

В Вашингтоне выступили с противоречивой формулировкой, что военные США будут "не сражаться с Россией", а защищать союзников по НАТО.

При этом в США заявили, что не в курсе, приняла ли Москва решение относительно "вторжения" на Украину.

На этом фоне американские власти уже призвали соотечественников покинуть Украину. Призыв США продублировали и другие страны, которые посоветовали своим гражданам уехать из Незалежной.

Напомним, что даже на Украине официально заявляется, что никакой угрозы "вторжения" русских нет, однако Запад категорически не желает слышать эту позицию. Так, помощник президента США уже заявил, что Россия якобы может сделать агрессивные шаги в отношении Украины во время Олимпиады.