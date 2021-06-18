|
Военные США в Африке отработали "уничтожение" С-400
18 июня 2021, 00:35 • 28 • Политика
В ходе военных учений США в Африке отрабатывались удары по системе ПРО С-400, которая производится в России.
США и страны Северной и Западной Африки в ходе военных учений имитировали удары по ЗРК С-400 "Триумф" производства России.
Учения, в частности, проходили в Марокко, сообщает The Drive.
Для нанесения и отработки ударов по ЗРК использовались истребители F-16C/D Viper и стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress.
На вооружении, в частности, Алжира стоят произведённые в России С-300 "Фаворит".
Подпишитесь на нас
28
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 июня 2021, 16:10
|
12 июня 2021, 11:35
|
13 июня 2021, 22:25
|
16 июня 2021, 12:50
|
16 июня 2021, 05:30
|
12 июня 2021, 02:25
|
15 июня 2021, 10:10