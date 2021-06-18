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Военные США в Африке отработали "уничтожение" С-400

18 июня 2021, 00:35  •  28 • Политика
В ходе военных учений США в Африке отрабатывались удары по системе ПРО С-400, которая производится в России.
США и страны Северной и Западной Африки в ходе военных учений имитировали удары по ЗРК С-400 "Триумф" производства России.
Учения, в частности, проходили в Марокко, сообщает The Drive.
Для нанесения и отработки ударов по ЗРК использовались истребители F-16C/D Viper и стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress.
На вооружении, в частности, Алжира стоят произведённые в России С-300 "Фаворит".

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