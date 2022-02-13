Военные США уже на Украине, и это большой риск - Fox News

Как сообщает Fox News, американские военные уже находятся на Украине, что создаёт большие риски.

В случае начала конфликта Пентагон не намерен выводить американских "военных советников", которые сейчас находятся на территории Украины. Из-за этого война между Россией и Украиной может быстро перерасти в войну между Россией и США, отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон.

По данным телеканала, на Украине сейчас базируется более 300 американских солдат. Белый дом утверждает, что не намерен перебрасывать военные отряды в зону конфликта. Но и выводить существующий контингент он не собирается.

"Вы готовы воевать с Россией? Кто-нибудь интересовался вашим мнением о войне с Россией? Нет. Это демократия в стиле Байдена", - отмечает Карлсон.

По мнению депутата Государственной думы Виталия Милонова, бойцы ВСУ не согласятся умирать за киевский режим, растерявший весь авторитет. Не исключено, что солдаты будут просто "сдаваться в плен", передаёт РИА ФАН.