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Военные США уже на Украине, и это большой риск - Fox News
13 февраля 2022, 14:45 • 292 • Политика
Как сообщает Fox News, американские военные уже находятся на Украине, что создаёт большие риски.
В случае начала конфликта Пентагон не намерен выводить американских "военных советников", которые сейчас находятся на территории Украины. Из-за этого война между Россией и Украиной может быстро перерасти в войну между Россией и США, отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон.
По данным телеканала, на Украине сейчас базируется более 300 американских солдат. Белый дом утверждает, что не намерен перебрасывать военные отряды в зону конфликта. Но и выводить существующий контингент он не собирается.
"Вы готовы воевать с Россией? Кто-нибудь интересовался вашим мнением о войне с Россией? Нет. Это демократия в стиле Байдена", - отмечает Карлсон.
По мнению депутата Государственной думы Виталия Милонова, бойцы ВСУ не согласятся умирать за киевский режим, растерявший весь авторитет. Не исключено, что солдаты будут просто "сдаваться в плен", передаёт РИА ФАН.
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