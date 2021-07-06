Военные США тайно бежали с крупной афганской авиабазы в Баграме - СМИ

Американские военные тайно покинули крупную авиабазу в Баграме, не предупредив афганского главу объекта.

Американские военные ночью тайно бежали с крупной авиабазы в Баграме в Афганистане, не уведомив главу базы.

Как сообщает "Интерфакс", в ночь на 2 июля внезапно база была отключена от электричества, а с аэродрома вылетел транспортный самолёт C-17A Globemaster III ВВС США.

Глава объекта, афганский генерал Мир Асадулла Кохистани, заявил:

До нас доходили слухи, что американцы покинули Баграм... и, наконец, к 07:00 утра мы поняли, что факт подтверждён и они уже покинули Баграм.

Отмечается, что не было проведено торжественной церемонии передачи объекта. Прежде чем военные Афганистана взяли авиабазу, находящуюся в часе езды от Кабула, под контроль, объект разграбили мародеры.

На авиабазе в Баграме в некоторые годы находилось до 100 тысяч военнослужащих. Американцы оставили на базе до тысячи автомобилей и хорошо оснащённый госпиталь. Специалисты после бегства американцев через трое суток смогли вновь ввести в работу РЛС и средства связи.

США начали вывод войск из Афганистана с мая 2020 года. В стране продолжается гражданская война с исламистами, часть военных войск правительства при отступлении переходит в Таджикистан.