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Военные США тайно бежали с крупной афганской авиабазы в Баграме - СМИ
06 июля 2021, 11:20 • 116 • Политика
Американские военные тайно покинули крупную авиабазу в Баграме, не предупредив афганского главу объекта.
Американские военные ночью тайно бежали с крупной авиабазы в Баграме в Афганистане, не уведомив главу базы.
Как сообщает "Интерфакс", в ночь на 2 июля внезапно база была отключена от электричества, а с аэродрома вылетел транспортный самолёт C-17A Globemaster III ВВС США.
Глава объекта, афганский генерал Мир Асадулла Кохистани, заявил:
Отмечается, что не было проведено торжественной церемонии передачи объекта. Прежде чем военные Афганистана взяли авиабазу, находящуюся в часе езды от Кабула, под контроль, объект разграбили мародеры.
На авиабазе в Баграме в некоторые годы находилось до 100 тысяч военнослужащих. Американцы оставили на базе до тысячи автомобилей и хорошо оснащённый госпиталь. Специалисты после бегства американцев через трое суток смогли вновь ввести в работу РЛС и средства связи.
США начали вывод войск из Афганистана с мая 2020 года. В стране продолжается гражданская война с исламистами, часть военных войск правительства при отступлении переходит в Таджикистан.
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