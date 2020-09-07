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Военные США привезли эстонцам новую "игрушку": НАТО откроет огонь у самой границы России
07 сентября 2020, 17:20 • 123 • Политика
Военные США привезли эстонцам новую "игрушку". НАТО откроет огонь из РСЗО у самой границы России. Подчёркивается, что в рамках испытаний будут отрабатываться задачи по наводке и захвату целей потенциального противника. В посольстве РФ в Соединённых Штатах данные военные мероприятия посчитали провокацией.
Военные США проведут учения на территории Эстонии, всего в 110 километрах от российских границ, сообщает главный штаб Армии обороны прибалтийской страны.
Солдаты будут выполнять стрельбы из реактивных систем залпового огня MLRS. Мероприятия пройдут 7 сентября. В них будут принимать участие как американские, так и эстонские военнослужащие.
Подчёркивается, что в рамках испытаний будут отрабатываться задачи по наводке и захвату целей потенциального противника. Сотрудники СМИ на учения допущены не будут, так как недавно в рядах группировки ВС США, базирующейся в прибалтийском государстве, был обнаружен случай коронавируса.
В посольстве России в Соединённых Штатах данные военные мероприятия посчитали провокацией, которая может дестабилизировать ситуацию в регионе.
Представители дипмиссии РФ ранее обращались к Вашингтону с призывом перебросить подразделения дальше от российских границ, однако данная просьба не была удовлетворена.
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