Военные США привезли эстонцам новую "игрушку": НАТО откроет огонь у самой границы России

Военные США проведут учения на территории Эстонии, всего в 110 километрах от российских границ, сообщает главный штаб Армии обороны прибалтийской страны.

Солдаты будут выполнять стрельбы из реактивных систем залпового огня MLRS. Мероприятия пройдут 7 сентября. В них будут принимать участие как американские, так и эстонские военнослужащие.

Подчёркивается, что в рамках испытаний будут отрабатываться задачи по наводке и захвату целей потенциального противника. Сотрудники СМИ на учения допущены не будут, так как недавно в рядах группировки ВС США, базирующейся в прибалтийском государстве, был обнаружен случай коронавируса.

В посольстве России в Соединённых Штатах данные военные мероприятия посчитали провокацией, которая может дестабилизировать ситуацию в регионе.

Представители дипмиссии РФ ранее обращались к Вашингтону с призывом перебросить подразделения дальше от российских границ, однако данная просьба не была удовлетворена.