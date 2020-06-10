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Военные США потеряли контроль: Новая гиперзвуковая ракета чуть не наделала огромных бед

10 июня 2020, 18:00  •  142 • В мире
Новая гиперзвуковая ракета американских вооружённых сил чуть не наделала огромных бед. В какой-то момент военные США потеряли над ней контроль. Эксперты пытаются разобраться, что случилось.
Издание Aviation Week опубликовало информацию о неудачных испытаниях гиперзвуковой ракеты. Её создали в рамках программы HAWC, над которой совместно работают Военно-воздушные силы США и Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны этой страны (DARPA).
Гиперзвуковая ракета воздушного базирования отделилась от самолёта и чуть не отправилась в свободный полёт. Испытания этого совсем не предполагали. Она чуть не наделала бед, когда военные потеряли контроль.
Ракета была закреплена на самолёте B-52. По предварительной версии, этот носитель принадлежит 419-й лётно-испытательной эскадрилье с калифорнийской базы Эдвардс. Детали расследования засекречены, но авторам публикации удалось узнать, что ЧП случилось над сухопутным полигоном. Это было неподалёку от ударного полигона базы Эдвардс или ближайшего к нему полигона военно-воздушных сил в Чайна-Лейк.
Программа HAWC имеет чётко прописанный план реализации, но ещё несколько месяцев назад наметилось отставание. Теперь оно усугубилось.
Соединённые Штаты одновременно создают несколько гиперзвуковых ракет нового поколения. Пентагон даже не пытается противоречить информации, что в этом США значительно уступают и России, и Китаю.

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