Военные США понесли крупнейшую потерю. Западные СМИ признают

Американский флот, по всей видимости, понесёт крупнейшую потерю в истории. В случае затопления горящего корабля Bonhomme Richard, это к тому же обернется ещё и серьёзной экологической проблемой.

На борту военного судна находится несколько миллионов литров горюче-смазочных материалов. На место ЧП уже были вызваны эксперты по ликвидации крупных нефтяных аварий.

И пока специалисты будут разрабатывать планы по спасению природы, ВМС США, очевидно, придётся признать крупнейшую в истории потерю.

Как отмечает автор Die Welt Герхард Хегманн, построенный 23 года назад суперминиавианосец погибает от огня в своём родном порту Сан-Диего. При этом этот пожар произошёл как раз в момент модернизации военного судна, то есть американские ВМС определённо делали на него ставку.

В частности, переоборудование боевого корабля оценивается в более чем 250 миллионов долларов. Корабль должен был быть модернизирован для приёма новых американских самолётов F-35В.

Впрочем, судьба у Bonhomme Richard незавидная. Как пишет американское издание Stars and Stripes, если пожар полностью уничтожит судно, то это станет одной из крупнейших потерь за всю историю американских ВМС.