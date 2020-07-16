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Военные США понесли крупнейшую потерю. Западные СМИ признают

16 июля 2020, 19:00  •  139 • В мире
Автор немецкого издания Die Welt Герхард Хегманн указывает, что для США станет крупнейшей потерей затопление корабля Bonhomme Richard. Военное судно уже несколько дней горит в порту Сан-Диего. Американская военная газета Stars and Stripes также не видит шансов для спасения корабля.
Американский флот, по всей видимости, понесёт крупнейшую потерю в истории. В случае затопления горящего корабля Bonhomme Richard, это к тому же обернется ещё и серьёзной экологической проблемой.
На борту военного судна находится несколько миллионов литров горюче-смазочных материалов. На место ЧП уже были вызваны эксперты по ликвидации крупных нефтяных аварий.
И пока специалисты будут разрабатывать планы по спасению природы, ВМС США, очевидно, придётся признать крупнейшую в истории потерю.
Как отмечает автор Die Welt Герхард Хегманн, построенный 23 года назад суперминиавианосец погибает от огня в своём родном порту Сан-Диего. При этом этот пожар произошёл как раз в момент модернизации военного судна, то есть американские ВМС определённо делали на него ставку.
В частности, переоборудование боевого корабля оценивается в более чем 250 миллионов долларов. Корабль должен был быть модернизирован для приёма новых американских самолётов F-35В.
Впрочем, судьба у Bonhomme Richard незавидная. Как пишет американское издание Stars and Stripes, если пожар полностью уничтожит судно, то это станет одной из крупнейших потерь за всю историю американских ВМС.

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