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Военные США получили разрешение стрелять по мигрантам лично от Трампа - СМИ

22 ноября 2018, 21:24  •  59 • Политика
Дональд Трамп дал разрешение солдатам на границе с Мексикой стрелять по мигрантам в случае необходимости, сообщают СМИ.
Президент США Дональд Трамп дал разрешение стрелять по нелегальным мигрантам, пытающимся прорваться через границу с Мексикой. Глава Белого дома уточнил, что огонь по мигрантам можно открывать только в случае необходимости.
Речь идет о караване мигрантов, который движется из стран Южной Америки в направлении американо-мексиканской границы. Караван насчитывает несколько тысяч человек. Две тысячи из них уже находятся на границе. Есть информация, что мигранты планируют взять границу штурмом и прорваться на территорию США.
Днем ранее о приказе стрелять по нелегальным мигрантам на поражение сообщил глава Пентагона генерал Джеймс Мэттис, имеющий в США прозвище Бешеный Пес. В данный момент на границе с Мексикой уже находятся американские военные с целью не дать каравану мигрантов прорваться в США.
«Трамп заявил, что разрешил военным на границе с Мексикой стрелять на поражение при необходимости», - сообщает агентство «Рейтер».

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