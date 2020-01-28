Военные США подтвердили потерю самолёта в Афганистане, но отрицают причастность талибов

Командование сил США в Афганистане подтвердило, что упавший в провинции Газни самолёт был американским. Соответствующее сообщение опубликовал в Twitter официальный представитель командования США полковник Сонни Леггетт.

Речь идёт о самолёте Bombardier E-11A, который разбился в афганской провинции Газни. Представитель командования США отметил, что пока нет никаких доказательств того, что воздушное судно было сбито талибами. Такую версию выдвинул представитель губернатора Газни, указав, что самолёт разбился на территории, которая контролируется талибами.

"Пока причина крушения расследуется, нет никаких указаний на то, что причиной крушения стал вражеский огонь", - заявил Сонни Леггетт.

Тем не менее талибы уже взяли на себя ответственность за сбитый самолёт, сообщает Ariana News. По информации канала, на борту воздушного судна находились 83 человека.