Военные США остались без Windows 10? Amazon заблокировала контракт Пентагона с Microsoft

В четверг, 13 февраля, компания Amazon через суд добилась блокировки контракта Пентагона с Microsoft на сумму в 10 миллиардов долларов. Подробности дела сообщает телеканал CNBC.

Речь идёт об иске, который Amazon подала в федеральный суд США в ноябре минувшего года по поводу многомиллиардного контракта на разработку облачного сервиса, за который компания боролась наравне с Microsoft. Изначально Amazon была фаворитом в этой борьбе, однако в последний момент Пентагон резко передумал и отдал контракт Microsoft.

Это произошло на фоне яростной критики со стороны президента США Дональда Трампа в адрес главы Amazon Джеффа Безоса. При этом стоит отметить, что принадлежащая Безосу газета The Washington Post сама постоянно критикует Трампа, так что ситуация весьма неоднозначна. Тем не менее Amazon удалось убедить суд в необходимости блокировки контракта.