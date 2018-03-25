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Военные США опубликовали комикс о поражении НАТО в войне с Россией

25 марта 2018, 17:39  •  220 • Политика
С этой целью для американских солдат выпустили специальное пособие в виде комикса.
Киберинститут Военной академии США (ACI) опубликовал пособие в виде красочного комикса, в котором изображается поражение НАТО в военном конфликте с Россией. Об этом сообщает IEEE Spectrum.
Иллюстрированное пособие создано для американской армии. Его цель, как сообщает издание, - побудить военных задуматься о войнах будущего и о подготовке к таким конфликтам.
Сюжет комикса повествует о том, что в 2027 году Молдавия и Румыния приходят к решению об объединении, вызывая резкий протест России. В это же время НАТО и Москва ведут учения по разные стороны границы России, из-за случайности в бой вступают роботы, начинается полномасштабный военный конфликт.
В ходе столкновения Россия начинает кибератаку с помощью дронов, которая поражает беспилотники и самолеты альянса, а затем атакует его танки. После этого российские войска захватывают консульство США в одном из побежденных городов.
Как пояснила изданию сотрудница ACI подполковник Натали Ванетта, пособие предназначено для рядовых и молодых офицеров. Такого рода комиксы помогают военнослужащим "понять во многом непостижимые вещи", отметила она.

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