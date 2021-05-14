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Военные США оказались бессильны перед русскими и на деле, и на словах

14 мая 2021, 09:05  •  103 • Политика
В Пентагоне не смогли объяснить инцидент в Сирии, когда военная полиция Вооружённых сил России остановила и развернула обратно колонну американской военной техники.
В военном ведомстве США оказались бессильны объяснить очередной инцидент между американскими и русскими военными в Сирии. Официальный представитель Пентагона Джессика Макналти ничего не смогла конкретно ответить на просьбу прокомментировать произошедшую ситуацию.
Она лишь поблагодарила СМИ за запрос.
"Министерству обороны нечего предоставить вам по нему", - цитирует ТАСС ответ из Пентагона.
Ранее, напомним, русские военные полицейские в Сирии остановили и развернули обратно колонну американской военной техники, которая нарушила протоколы деконфликтации. Против русских военные США оказались бессильны и вынуждены были подчиниться требованию.
Заместитель руководителя нашего Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов уточнил, что американские военные и сам маршрут передвижения не согласовали, и предварительного уведомления о проходе техники не давали.

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