Военные США обиделись из-за рекорда русских бомбардировщиков: "А вот мы ещё в 1957-м…"

Стратегическое командование ВС США на официальной странице в Twitter заявило, что не верит в установленный российскими пилотами рекорд по самому длительному пребыванию тяжёлого бомбардировщика в воздухе.

Ранее об этом сообщил командующий дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Он передавал, что экипажи двух Ту-160 пролетели более 20 тыс. км. Это заняло у них 25 часов - дольше самолёты такого класса в небе за один раз не находились, отметил военачальник.

Американские военные заявили, якобы целый ряд беспрерывных полётов самолётов США были значительно более долгими. Они даже опубликовали в соцсети список таких авиационных миссий.

По данным Пентагона, самый высокий результат показал ещё в 1957 году бомбардировщик B-52 Stratofortress. В 2001-м к этой отметке будто бы приблизился B-2 Spirit, проведя в воздухе 44 часа без пересадок. Подчёркивается, что эти самолёты также являются тяжёлыми стратегическими бомбардировщиками.