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Военные США обиделись из-за рекорда русских бомбардировщиков: "А вот мы ещё в 1957-м…"

23 сентября 2020, 22:55  •  83 • Политика
Военные США обиделись из-за рекорда русских тяжёлых бомбардировщиков, которые без пересадок провели в небе 25 часов и пролетели 20 тыс. км. Американское командование, однако, настаивает, якобы самый длительный полёт выполнили ВВС их страны ещё в 1957-м.
Стратегическое командование ВС США на официальной странице в Twitter заявило, что не верит в установленный российскими пилотами рекорд по самому длительному пребыванию тяжёлого бомбардировщика в воздухе.
Ранее об этом сообщил командующий дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Он передавал, что экипажи двух Ту-160 пролетели более 20 тыс. км. Это заняло у них 25 часов - дольше самолёты такого класса в небе за один раз не находились, отметил военачальник.
Американские военные заявили, якобы целый ряд беспрерывных полётов самолётов США были значительно более долгими. Они даже опубликовали в соцсети список таких авиационных миссий.
По данным Пентагона, самый высокий результат показал ещё в 1957 году бомбардировщик B-52 Stratofortress. В 2001-м к этой отметке будто бы приблизился B-2 Spirit, проведя в воздухе 44 часа без пересадок. Подчёркивается, что эти самолёты также являются тяжёлыми стратегическими бомбардировщиками.

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