Военные США: Нас заставляют убивать русских, «защищая» сирийскую нефть

Недавно американские вооруженные силы физически заблокировали российские войска, не дав им пройти по дороге возле города Рмелан, Сирия. Войска США действовали по приказу президента Трампа, который еще в октябре заявил, что Вашингтон будет «защищать» нефтяные месторождения, которые в настоящее время находятся под контролем антиасадовских курдских сирийских сил обороны.

Между тем, русские действуют от имени и в интересах президента Сирии Башара Асада, который говорит, что эти месторождения, в конце концов, контролирует государство. Хотя в этом случае и не было выстрелов, в следующий раз войска Москвы могут не уйти так тихо.

Американские чиновники представили мало деталей о январском противостоянии, но генерал Алексус Гринкевич, заместитель командующего боевых действий против ИГИЛ (Исламское государство)*, сказал: «У нас было несколько различных столкновений с русскими на местах». В конце прошлого месяца «Сирийская обсерватория по правам человека» сообщила: «В последние дни напряженность в отношениях между американскими и российскими вооруженными силами в северо-восточных районах Сирии продолжала значительно возрастать».

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Находясь в Сирии незаконно, не имея ни внутриамериканских, ни международно-правовых полномочий, американский личный состав рискует жизнью и здоровьем, чтобы оккупировать территорию другой страны и красть ее ресурсы. Что же делает администрация Трампа?

Американская политика в Сирии долгое время была потрясающе глупой, нечестной и контрпродуктивной. Когда в 2011 году разразилась «Арабская весна», Вашингтон сначала защищал Асада. Госсекретарь Хиллари Клинтон даже назвала его «реформатором». Затем она решила, что его необходимо свергнуть, и потребовала, чтобы весь остальной мир следовал новой политике Вашингтона.

В течение многих лет администрация Обамы вела путанную и противоречивую политику. США стремились свергнуть Асада и уничтожить «Исламское государство», против которого выступило правительство Дамаска. Администрация стремилась находить и помогать постоянно сокращающемуся количеству «умеренных» повстанцев, сотрудничая с филиалом «Аль-Каиды"** и наблюдая за тем, как американское вооружение и военное оборудование оказывается в руках других радикальных групп. Американские официальные лица утверждали, что Турция разделяет цели Вашингтона — даже, несмотря на то, что она помогает ИГИЛ и зло обращается с сирийскими курдами, на которых Вашингтон, в свою очередь, полагается как на свои основный сухопутные войска в противостоянии с «Исламским государством». И Москва, и Тегеран помогали Сирии в борьбе против ИГИЛ. Однако администрация (США — С.Д.) стремилась изгнать Россию из страны, с которой та находилась в союзнических отношениях на протяжении всей холодной войны, и постаралась превратить Сирию еще в один фронт кампании по оказанию «максимального давления» на Иран, также долгое время находившегося в союзе с Дамаском.

Единственной серьезной целью президента Обамы было обратить вспять географическое продвижение «Исламского государства». Однако сама эта группировка возникла в результате американского вторжения в Ирак и в противном случае не существовала бы. Против ИГИЛ выступало большинство региональных держав, поддерживаемых Россией, Европой и Америкой. «Халифат» был бы побежден даже без Вашингтона, хотя и не так же быстро. Политика Обамы, благодаря которой силы США удерживались в Сирии и Ираке, поставила последних в особую зависимость от Америки, что оказалось опасным как для Багдада, так и для Вашингтона.

Кандидат (в президенты — С.Д.) Трамп стал критиковать «бесконечные войны» на Ближнем Востоке, а став президентом, он неоднократно заявлял о своей решимости вывести войска США из Сирии и вернуть их домой. Несмотря на его бодрое заявление о том, что ИГИЛ было побеждено — оно больше не управляет какой-либо территорией как «халифат» — Вашингтон продолжает оккупировать сирийскую территорию без законных на то оснований — американских или международно-правовых. Тем не менее, президент постоянно сталкивался с решительным сопротивлением своим требованиям по отзыву (войск — С.Д.) со стороны своих назначенцев, а также Пентагона и вашингтонского внешнеполитического истеблишмента.

В прошлом году его сотрудники убедили его «во имя вывода войск» поменять размещение подразделений, выведя войска с территории на севере, удерживаемой курдами, и развернуть подразделения для охраны сирийских нефтяных месторождений, захваченных курдами. Это новое присутствие может быть, по существу, постоянным. Генерал Фрэнк МакКензи, американский командующий на Ближнем Востоке, заявил: «Это та область, где мы взяли на себя определенные обязательства. Я думаю, что мы будем находиться здесь некоторое время».

Президент давно зациклен на нефти. В качестве кандидата он жаловался на то, что Вашингтону следовало бы оставить за собой нефтяные запасы Ирака, и он продолжил говорить о возможности удержания этой нефти после того, как стал президентом — к крайнему неудовольствию Багдада. Что касается Сирии, то, после того, как он утвердил план министерства обороны США, он сказал, что Америка будет «удерживать нефть за собой». Для него это казалось естественным: «Я всегда так говорил — удерживайте нефть за собой. Мы хотим удерживать нефть, 45 миллионов долларов в месяц».

Президент, очевидно, полагал, что США вернут себе деньги, потраченные на оккупацию. Он говорил, что надеется «заключить сделку с ExxonMobil или одной из наших прекрасных компаний, чтобы пойти туда и сделать это правильно». Этому не суждено случиться — ни одна легитимная компания не сможет добывать украденные ресурсы в зоне военных действий. Даже если бы нефтяные месторождения и разрабатывались, то доходы, полученные от сирийских скважин, весьма ограниченные даже до того времени, как разразился конфликт, вряд ли оправдали бы расходы на оккупацию. А уж о военных рисках и говорить нечего.

А последнее реально. И президент Трамп, кажется, готов к войне: «Либо мы договоримся о сделке с тем, кто бы ее ни запросил, если мы сочтем это справедливым, либо мы очень быстро остановим их военными средствами». Чуть менее ясно выразился министр обороны Марк Эспер, который минимизировал роль нефти, одновременно заявив, что Вашингтон «ответит подавляющей военной силой любой группе, которая угрожает безопасности наших войск там». Поскольку в настоящее время около 500 американцев оккупируют нефтяные месторождения, это фактически означает, что они будут защищать их с использованием смертоносной силы.

К сожалению, потенциальный конфликт не ограничивается Сирией, признанным правительством территории, оккупированной Америкой, и законным владельцем нефти, которую президент угрожает продать. Как отмечалось ранее, из-за сирийской нефти Вашингтон готов противостоять обладающей ядерным оружием России, союзнику Дамаска.

Какие мыслимые ставки могут стоить такого риска?

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Похоже, президент понимает, что стандартные причины для того, чтобы увязнуть, просто не в состоянии служить оправданием продолжающегося военного присутствия Америки. Но его чиновники рассматривают «нефтяную миссию» в качестве ширмы, предлога для того, чтобы США увязли в регионе. Вице-директор Объединенного комитета начальников штабов адмирал Уильям Д. Бирн-младший высказал мнение, что защита краденной сирийской нефти является просто «второстепенной задачей». Президент может править, но он не управляет.

К чему хотят сторонники войны в Вашингтоне принудить Америку делать в Сирии? Зачем и почему?

Для Америки Сирия не имеет значения. Да она никогда и не имела большого значения. Совершенно очевидно, что режим Асада не представляет военной угрозы для США. Хотя Вашингтон и назвал Дамаск государственным спонсором терроризма, тот не занимается терроризмом в том смысле, как это обычно понимают. Это обозначение носит политический характер и отражает поддержку Сирией квазигосударств — таких, как ХАМАС, — которые противостоят Израилю. Но последний вполне способен защитить себя. Он доказал это, уничтожив в свое время сирийский ядерный реактор и совсем недавно нанеся рутинные удары по иранским силам, расположенным в Сирии — без какого-либо ответа со стороны Дамаска.

На протяжении всей холодной войны Сирия была союзницей СССР, поэтому нынешнее участие России ничего не меняет. Тем временем Вашингтон сохраняет подавляющее влияние на Ближнем Востоке, будучи союзником практически каждого второго государства, обладает множеством баз, военных связей и развернутых подразделений. То, что происходит в Сирии, просто неважно для США, если не считать гуманитарную трагедию. Что не может оправдывать военное вмешательство.

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Зачем еще американским войскам оккупировать примерно треть сирийской территории? Продолжать борьбу с ИГИЛ? Как квазигосударство, группировка мертва. Но её остающиеся силы будут оставаться проблемой, способствуя распространению злонамеренной теологии и, возможно, совершая повстанческие нападения. Однако, это, вероятно, будет иметь место на протяжении многих лет, если не десятилетий — почти два десятилетия спустя 11 сентября Соединенные Штаты все еще беспокоит Аль-Каида. Постоянная оккупация Сирии Соединенным Штатам не нужна. Другие противники «Исламского государства» — Ирак, Иран, Израиль, Иордания, Сирия, Саудовская Аравия, другие страны Персидского залива и Россия — способны противостоять тому, что осталось от этой группировки.

Сирийские курды сотрудничали с Америкой в своих собственных интересах — нанося поражения силам ИГИЛ, которые угрожали их населению и территории, — а не по гуманитарным соображениям. У Вашингтона нет причин сохранять постоянные обязательства по обороне, особенно те, за которые конгресс никогда не голосовал. Лучший вариант для курдов — заключить сделку с Сирией, в пределах которой расположена их территория.

Желание выбросить в окно Россию — это фантазийная задача, учитывая длительные связи Москвы с Дамаском. Попытка исключить из уравнения Иран, которого пригласило правительство Асада, является еще менее реалистичной целью. Вытеснение этих двух государств было бы удобно для Вашингтона, но на практике принесло бы мало значимой выгоды. В любом случае Америка сохранит свое давнее военное господство на всем Ближнем Востоке. Действительно, обломки, известные как Сирия, в обозримом будущем могут оказаться, скорее, обузой, чем достоянием — как для Москвы, так и для Тегерана.

И наконец: некоторые вашингтонские политики все еще мечтают свергнуть Асада. В самом деле, скорее всего, именно эта цель лежит в основе октябрьского заявления Эспера о том, что Вашингтон «сохранит ограниченное присутствие в Сирии и лишит ИГИЛ доступа к нефтяным доходам». Поскольку «Исламское государство» в значительной степени разрушено, на самом деле Вашингтон отказывает в сирийской нефти сирийскому правительству и его союзникам — таким, как Россия. Что мы недавно и наблюдали. Предполагается, что ослабление правительства Асада позволит его свергнуть или заставить его следовать диктату США, включающему такие требования, как изгнание России и Ирана.

Асад заслуживает того, чтобы его свергли, но это не делает его уникальным. Нет у администрации Трампа также и возможности отстранить Асада. Напротив, он выжил в годы ожесточенной войны и находится на пороге победы над оставшимися повстанцами в Идлибе. У него нет причин уходить или оставлять союзников, которые поддерживали его против бесчисленных повстанцев, поддерживаемых Америкой, Европой и государствами Персидского залива.

Более того, удаление Асада не ответило бы на жизненно важный вопрос: кто будет следующим? Вашингтон драматически неумело сменял режимы в Ираке и Ливии, оставив после себя бойню и нестабильность еще больших размеров. Развитие демократии также не может оправдать людские и финансовые издержки неразборчивого ведения войны, даже по якобы гуманитарным причинам. Американские военные не являются пешками для крестовых походов, направляемых из башни из слоновой кости в Вашингтоне. 11 сентября продемонстрировало, что бездумная интервенция в иностранные государства ставит под угрозу даже родину-Америку.

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Президент хочет захватить сирийскую нефть, но у его назначенцев совсем иные планы. Такие противоречия в определении целей могут привести к путанице — и хуже того. В то же время широко разрекламированный акцент президента на ресурсах подпитывает традиционный ближневосточный мем, что всё, о чем заботится правительство США — так это нефть. Сегодня это уже не просто теория заговора; это — собственное официальное заявление президента.

Политикой «Америка прежде всего!» должна быть политика «Американцы прежде всего!». Два месяца назад президент заявил, что «мы оставили войска — только ради нефти». В прошлом месяце 22-летний солдат из Северной Каролины Антонио Мур стал последней смертельной потерей в незаконной контрпродуктивной миссии в Сирии. Вашингтонская политика должна быть сосредоточена не на сборе денежных средств для федерального правительства, а на защите жизни и свобод американских людей. Это означает, что не нужно рисковать ими ради интересов, которые фундаментально легкомысленны — например, захватить сирийскую нефть ради удовольствия и выгоды. Президент Трамп должен выполнить свое обещание и привезти американских военных из Сирии домой.

Автор: Даг Бэндоу — Doug Bandow — старший исследователь Института Катона (Cato Institute) и в настоящее время работает в Центре независимых исследований (Centre for Independent Studies) в Сиднее. Он бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана и автор нескольких книг, в том числе «Дурости за рубежом: Новая глобальная империя Америки» (Foreign Follies: America’s New Global Empire).

Источник

Перевод Сергея Духанова

* Движение «Исламское государство» (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

** Аль-Каида решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.