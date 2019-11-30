Военные США и НАТО отработают "насильственное проникновение" в Грузию, Польшу и Литву

В 2020 году войска США в Европе и силы НАТО запланировали военные учения по "насильственному проникновению" в Грузии, Польше и Литве. Об этом рассказал директор по связям с общественностью армии США полковник Джо Скрокка в интервью изданию Warrior Maven.

По его словам, учения состоятся весной 2020 года и будут представлять собой пять воздушно-десантных операций на "враждебной территории". Основная роль в будущих учениях отведена 82-й воздушно-десантной дивизии США.

Отмечается, что это будут самые масштабные военные учения десантников США в Европе за последние 25 лет. В них примут участие 20 тысяч американских солдат и 17 тысяч военных НАТО. Вместе они отработают захват и удержание вражеских аэродромов до прибытия основных сил.