Военные РФ пошли в одиночку: Турки после слов Эрдогана "не переходить дорогу" проигнорировали патрулирование

Российские военные в одиночку провели патрулирование в Сирии. Как заявил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков, турецкие военнослужащие не явились для проведения совместного патрулирования.

По его словам, наши бойцы в одностороннем порядке провели инспекцию по запланированному маршруту.

Ранее в Минобороны Турции сообщили о том, что в сирийском Идлибе было убито 4 и ранено 9 солдат турецкой армии при столкновении с правительственными войсками САР.

Об инциденте между турецкими и сирийскими военными в Идлибе высказался турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, военные продолжат реагировать на действия правительственных войск САР. Он призвал Россию "не переходить дорогу".