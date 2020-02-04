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Военные РФ пошли в одиночку: Турки после слов Эрдогана "не переходить дорогу" проигнорировали патрулирование

04 февраля 2020, 20:24  •  96 • В мире
Российские военные провели патрулирование в Сирии без участия Турции. Об этом сообщил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков. Ранее Эрдоган из-за инцидента в Идлибе призвал Россию "не переходить дорогу".
Российские военные в одиночку провели патрулирование в Сирии. Как заявил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков, турецкие военнослужащие не явились для проведения совместного патрулирования.
По его словам, наши бойцы в одностороннем порядке провели инспекцию по запланированному маршруту.
Ранее в Минобороны Турции сообщили о том, что в сирийском Идлибе было убито 4 и ранено 9 солдат турецкой армии при столкновении с правительственными войсками САР.
Об инциденте между турецкими и сирийскими военными в Идлибе высказался турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, военные продолжат реагировать на действия правительственных войск САР. Он призвал Россию "не переходить дорогу".

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