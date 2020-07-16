Военные рельсы - путь Кремля? Соратник Ходорковского рассказал, что склонит Москву к компромиссу

В разговоре с украинским изданием "Гордон" экс-совладелец банка "Траст" Илья Юров заявил, что ключевой эффект антироссийских санкций заключается в невозможности для власти "сохранять видимость существования в России нормальной рыночной экономики".

Именно ограничения, по мнению бывшего банкира, вынудили Кремль переводить экономику на "военные рельсы", и это якобы привело к неприкрытому отъёму собственности, денег, банковской системы и окончательному выдавливанию частных интересов из ключевых отраслей. Конкретных примеров при этом Юров не привёл.

Он уверен, что эффект санкций можно усилить, если они будут более последовательными и неформальными.

"Такой путь следует продолжать, развивать и усиливать. Это в какой-то момент должно изменить баланс сил и склонить режим к компромиссу", - считает собеседник украинского издания.

Юров подчеркивает, что западным демократиям сейчас особо не до России, у них полно своих проблем, поэтому Киеву следует напоминать об этом.

"Не нужно стесняться об этом говорить, даже зная, что вас не очень хотят слышать. Нужно снова и снова говорить об этом Западу и не бояться, что вас перестанут слушать", - посоветовал Юров.