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Военные рельсы - путь Кремля? Соратник Ходорковского рассказал, что склонит Москву к компромиссу
16 июля 2020, 09:00 • 175 • В мире
Соратник беглого олигарха Михаила Ходорковского бывший совладелец банка "Траст" Илья Юров в интервью украинскому изданию "Гордон" заявил, что перевод экономики на военные рельсы - единственный путь Кремля в условиях антироссийских санкций. По его словам, если продолжать эту политику, то Москва склонится к компромиссу.
В разговоре с украинским изданием "Гордон" экс-совладелец банка "Траст" Илья Юров заявил, что ключевой эффект антироссийских санкций заключается в невозможности для власти "сохранять видимость существования в России нормальной рыночной экономики".
Именно ограничения, по мнению бывшего банкира, вынудили Кремль переводить экономику на "военные рельсы", и это якобы привело к неприкрытому отъёму собственности, денег, банковской системы и окончательному выдавливанию частных интересов из ключевых отраслей. Конкретных примеров при этом Юров не привёл.
Он уверен, что эффект санкций можно усилить, если они будут более последовательными и неформальными.
"Такой путь следует продолжать, развивать и усиливать. Это в какой-то момент должно изменить баланс сил и склонить режим к компромиссу", - считает собеседник украинского издания.
Юров подчеркивает, что западным демократиям сейчас особо не до России, у них полно своих проблем, поэтому Киеву следует напоминать об этом.
"Не нужно стесняться об этом говорить, даже зная, что вас не очень хотят слышать. Нужно снова и снова говорить об этом Западу и не бояться, что вас перестанут слушать", - посоветовал Юров.
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