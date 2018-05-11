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Военные раскрыли план удара по России с юга

11 мая 2018, 10:39  •  153 • Аналитика

Источники в российских силовых ведомствах, ссылаясь на данные из закрытых каналов связи с Министерствами обороны Китая, Пакистана и Афганистана, сообщают, что операция по подготовке масштабного гибридного наступления на Россию через Таджикистан и Узбекистан находится в завершающей фазе.

Сообщения об этом поступали и ранее, в частности, об этом говорилось на недавней конференции по безопасности, состоявшейся в Ташкенте. Тогда глава МИД Таджикистана Сироджиддин Аслов открыто заявил об активизации террористов в регионе:

«Активизация деятельности террористических группировок, их продвижение в северные районы Афганистана, в особенности на территории, граничащие с Таджикистаном, увеличение количества сторонников ИГИЛ, а также участие определённого количества граждан постсоветских республик в террористических группировках и движениях, присутствующих в Афганистане... вызывает наше серьёзное беспокойство».

Также эта проблема озвучивалась и на седьмой Конференции по международной безопасности, прошедшей недавно в Москве. По данным российских разведывательных структур, на данный момент боевой потенциал ИГ колеблется в диапазоне от 2500 до 4000 человек. Подтверждают это и источники из Министерства обороны Китая. Военные КНР заявляют о по крайней мере 3800 боевиках, действующих в составе 160-ти террористических ячеек. Наибольшая концентрация их находится в провинции Нангархар, в которой ИГ наращивает производство и контрабанду наркотиков, а также создаёт инфраструктуру по подготовке террористов и занимается вербовкой местного населения.

По данным российских и китайских силовых ведомств, боевики, бегущие по морю из Сирии и Ирака, следуют маршрутом из порта Касим в пакистанском городе Карачи в Пешавар, а затем распределяются по провинции Нангархар на востоке страны. Представители высшего руководства радикалов расположены в уезде Ачин.

Помимо этого отмечается, что с конца 2017 года лидерам ИГ удалось перебросить из Сирии и Ирака в Афганистан дополнительно около 500 иностранных боевиков, включая более двух десятков женщин. Источник в одном из российских силовых ведомствах говорит:

Все они также находятся в провинции Нангархар. Это граждане Судана, Казахстана, Чехии, Узбекистана, Франции и так далее».

Движение боевиков на север планируется организовать по двум направлениям. В Таджикистан радикалы будут проникать через провинции Нуристан и Бадахшан, а в Туркменистан — через провинции Фарах, Гор, Сари-Пуль и Фарьяб.

Исполнитель

Деятельность по закреплению боевиков в регионе лично курирует губернатор провинции Нангархар Гулаб Мангал, который планирует за счёт радикалов расширить зону своего влияния на другие регионы страны. Кроме этого, он активно участвует в финансовой деятельности ИГ, получая от этого заметную прибыль. Агентурная сеть сообщает, что любые акции протеста населения, недовольного деятельностью ИГ, «жёстко подавляются властями провинции, в том числе с помощью карательных операций в отношении целых поселений».

Мангал имеет давние связи с американскими спецслужбами. В частности, он воевал против советских сил в ходе Афганской кампании СССР. Сразу после вторжения США в 2001 году он был назначен на должность руководителя органа местного самоуправления пуштунов — народности, к которой он принадлежит. Также Мангал обласкан западной прессой. Большинство публикаций в крупных американских и британских СМИ содержат исключительно положительную информацию о нём, а «Би-би-си» и вовсе называли его «надеждой провинции Гильменд», которую Мангал ранее возглавлял.

Послепарадные впечатления

По данным Министерства обороны Афганистана, в ближайшее время руководство ИГ планирует расширить группировку еще на 1,2 тыс. боевиков. Большая часть из них также будет размещена в провинции, находящейся под контролем Гулаба Мангала и его людей.

Стоит отметить, что две крупнейшие американские базы в Афганистане находятся в непосредственной близости от провинции Нангархар, что вряд ли стоит считать совпадением.

При этом экспертное сообщество указывает на то, что давление на Таджикистан и Туркменистан будет лишь одним из векторов новой гибридной атаки на Россию. Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин уверен, что Москве стоит готовиться к масштабному наступлению геополитических оппонентов по всем фронтам: на Украине, возможно через Армению, а также ряд других стран постсоветского пространства:

«Вероятность обострения в Центральной Азии крайне высока. Происходить это будет синхронно с обострением на нескольких направлениях. Начиная с экономического давления через новые санкции, заканчивая "цветными революциями", которые будут продолжаться на постсоветском пространстве, и прямой агрессией со стороны американских сетей. Очевидно, что США не для того захватили Афганистан, жёстким образом установив там свою военную диктатуру, чтобы построить там демократию и гражданское общество. Это плацдарм для создания террористических сетей, с помощью которых США готовят агрессию против Ирана и России».

Почему американцы это делают?

Дестабилизировав обстановку в Центральной Азии, США и их союзники достигнут сразу нескольких целей. Во-первых, таким образом Вашингтон может отвлечь внимание Москвы и Тегерана от Сирии. Во-вторых, в случае успеха операции будет создан очаг нестабильности на пути проекта «Один пояс — один путь», который призван упрочить экономическую и логистическую интеграцию Евразии. Афганистан также граничит с Ираном на западе, что позволяет открыть новый фронт против Тегерана в случае необходимости.

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