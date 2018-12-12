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Военные пришли на смену дипломатам: Планы США по блокированию Крыма и Калининграда чреваты ядерной войной
12 декабря 2018, 19:09 • 67 • Политика
Как считает директор Музея войск ПВО в России Юрий Кнуров, попытки Вашингтона заблокировать Калининградскую область и Крымский полуостров могут спровоцировать полноценный ядерный конфликт. Это связано с тем, что в США военные примеряют на себя роль дипломатов, делая опасные заявления.
В США военные постепенно вытесняют дипломатов из сферы внешней политики. Об этом заявил директор Музея войск ПВО в России Юрий Кнуров.
Ранее командующий вторым флотом ВМС Соединенных Штатов Америки Эндрю Льюис рассказал о том, что у Вашингтона якобы есть план по блокированию Калининградской области, который предусматривает использование авианосцев и польских военнослужащих. Также существует вариант по блокаде Крыма, согласно которому должен быть взорван мост через Керченский пролив и задействованы ВСУ и флот НАТО.
«Это провокационные заявления, призывающие фактически к началу третьей мировой войны. Это крайне опасно», - прокомментировал ситуацию Кнуров*.
Эксперт также считает опасными планы по формированию военных баз на территории Польши и в Прибалтике. Если это произойдет, под ударом могут оказаться Калининград, Белоруссия и Псковская область. Не исключено и случайное столкновение, которое перейдет в локальный конфликт, а затем – в ядерную войну.
* Youtube-канал Юрия Котенка
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