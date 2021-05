«Военные приготовления ведутся»: Израиль планирует наземную операцию в секторе Газа • 29 • В мире В секторе Газа в ближайшее время может начаться наземная операция военных Израиля, сообщили в пресс-службе армии обороны еврейского государства. По данным местных СМИ, в течение дня разработанный план действий поступит на рассмотрение главы Генштаба. За последние три дня из сектора Газа по израильской территории выпустили более 1,6 тыс. ракет, в ответ были атакованы свыше 600 целей. Согласно последним данным, в секторе Газа из-за обстрелов погибли не менее 83 человек, пострадали 487. В то же время в Израиле количество жертв достигло семи. Столбы дыма после ракетного обстрела в Газе Reuters © Suhaib Salem Израиль ведёт подготовку к наземной операции в секторе Газа. Об этом заявил один из руководителей пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Йонатан Конрикус. «Войска в дивизии «Газа» находятся на разных стадиях подготовки, включая инструкции руководства генерального штаба, но пока не был дан приказ осуществить такую операцию. Но военные приготовления действительно ведутся», — сказал Конрикус, чьи слова приводит РИА Новости. При этом издание The Jerusalem Post пишет, что 13 мая план наземной операции поступит на рассмотрение начальнику Генштаба Авиву Кохави. По словам представителя ЦАХАЛ Хидая Зильбермана, военные обсуждают различные варианты действий, при этом к границам Газы уже переброшены различные виды войск: десантники, пехота и бронетанковые подразделения. Вместе с тем в пресс-службе ЦАХАЛ рассказали об уже ведущихся боевых действиях. «Более 1,6 тыс. ракет выпущены из сектора Газа по различным городам Израиля за несколько дней, в ответ армия обороны Израиля поразила к настоящему моменту более 600 военных целей радикалов в секторе», — пояснил Йонатан Конрикус. По его словам, жертвами ракетных обстрелов Израиля из сектора Газа стали шесть гражданских лиц и один военнослужащий. В свою очередь, израильские военные в ходе своих операций ликвидировали около 30 членов группировок ХАМАС и «Исламский джихад», в том числе ряд высокопоставленных руководителей. В ЦАХАЛ также обвинили ХАМАС в намеренном размещении военных объектов среди густонаселённых гражданских районов сектора Газа: «Армия обороны Израиля принимает все возможные меры предосторожности, чтобы не причинить вред мирным жителям во время боевых действий». Как сообщает издание The Times of Israel, с понедельника, 10 мая, когда начался текущий виток напряжённости в арабо-израильском конфликте, в секторе Газа погибли 83 человека, в том числе 17 несовершеннолетних, количество пострадавших достигло 487. При этом в материале приводится информация от ЦАХАЛ, согласно которой десятки из этих погибших якобы были террористами, а ряд других летальных исходов был вызван палестинскими ракетами, которые не долетели до Израиля. В свою очередь, палестинское агентство Wafa утверждает, что израильтяне ведут огонь по гражданским объектам Газы. Так, 13 мая истребитель F-16 ВВС Израиля якобы атаковал двумя ракетами жилое шестиэтажное здание. Сведения о жертвах инцидента не приводятся. Международная оценка Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете Безопасности ООН, три государства — КНР, Тунис, Норвегия — запросили проведение в пятницу, 14 мая, открытой встречи по ситуации вокруг Палестины и Израиля. На этой неделе уже состоялись два заседания по этой проблематике, однако их участники не смогли согласовать текст совместного заявления. По данным дипломатических источников агентства в СБ ООН, достижению договорённости мешает позиция США. В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил о необходимости созыва «квартета» международных посредников (РФ, США, ООН и ЕС). «Сегодня пришли к общему мнению, что наиболее острой задачей является созыв «квартета» международных посредников: Россия, США, ООН и ЕС. Доверяем Генеральному секретарю как координатору «квартета» в том, чтобы он, работая со сторонами, постарался оптимально быстро организовать такую встречу. Говорили о том, что её желательно провести на уровне министров иностранных дел», — пояснил он. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва прикладывает усилия для урегулирования палестино-израильского конфликта. «Пока главное, чтобы сами стороны конфликта пришли к пониманию, что никакой альтернативы политико-дипломатическим средствам урегулирования в фарватере решений и договорённостей ООН не существует», — официальный представитель Кремля. При этом президент США Джо Байден провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого осудил ракетные обстрелы израильских территорий, осуществляемые движением ХАМАС и другими радикальными группировками. Он также указал на право еврейского государства «защищать себя». Глава израильского кабмина поблагодарил американского лидера за поддержку права на самооборону. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонной беседы с главой Палестины Махмудом Аббасом подчеркнул важность деэскалации напряжённости и прекращения насилия. Палестинский лидер в ответ заметил, что Израилю следует прекратить агрессивные действия в отношении палестинцев и покинуть оккупированные палестинские территории, передаёт Wafa. Добавим, что глава МИД Германии Хайко Маас обвинил ХАМАС в обострении ситуации на Ближнем Востоке, тогда как его шведская коллега Анн Линде считает, что особую ответственность за новый виток напряжённости несёт Израиль, поскольку «оккупировал Палестину и аннексировал Иерусалим». «Важно, чтобы обе стороны сделали шаг назад. Мы стали свидетелями невиданных ракетных обстрелов Израиля. Мы хотим, чтобы они прекратились», — заявил заместитель главы МИД Соединённого Королевства Джеймс Клеверли. Его слова приводит ТАСС. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...





29 Источник Похожие новости Генсек ООН назвал "Спутник V" ключом к решению проблем Главу ВОЗ после вакцинации забросали вопросами Французские генералы предупреждают... Евреи устроили погром после атаки из сектора Газа Американцев сжиганием манекена предупредили об опасности Пашинян заявил о посягательстве на Армению Новости партнеров