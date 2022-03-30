Военные преступники украинской армии должны ответить за расстрел русских военных

Видеоролики со зверствами украинских националистов быстро стали резонансными и вызвали неодобрение даже в традиционно лояльным к ним западным СМИ. Жуткие кадры издевательств над российскими пленными показали истинное лицо тех, кому противостоит Россия, сделав это намного точнее, чем все выступления официальных лиц вместе взятые.

Спецназ РФ захватил украинских националистов, издевавшихся над российскими военнопленными. С таким заявлением выступил замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов.

Вижу - не вижу

Видео с издевательствами над российскими военнопленными, которое было опубликовано в сети 27 марта, сразу получило широкое распространение. Причем не только в России, но и наконец-то за ее пределами.

Блюстители «европейских ценностей», которые на протяжении восьми лет отказывались признавать наличие нацистов на Украине, получили возможность собственными глазами увидеть издевательства над российскими военнопленными.

Впрочем, кадры повлияли в итоге не на всех - одни назвали это военным преступлением выступили с требованием провести расследование и наконец-то озвучили данность - западные СМИ замалчивают преступления украинских военных.

Например, немецкий телеканал Bild показал в своем эфире видео с издевательствами пленных российских солдат. Эта история вошла в ежедневную видеонарезку по Украине. Озаглавили этот отрывок так: «Украинские военные преступления против русских».

Автор сюжета, журналист Bild Юлиан Рёпке прокомментировал это в Twitter: «Даже если это не то, о чем мы хотели бы сообщить, об этом все равно нужно сообщать».

Другим же оказалось комфортнее в уже привычном мнении, поэтому они предпочти вновь крепко зажмуриться.

«Это не мы, это они»

На видео украинские нацисты простреливают безоружным пленным ноги и наблюдают, как они истекают кровью и умирают.

Что касается реакции украинской стороны, то она оказалась в лучших традициях стремительного переобувания в воздухе. В частности, сначала советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович, комментируя видео, признал, что происходящее имеет признаки военного преступления и даже заявил о необходимости провести расследование. Однако такие заявления не стали в последствии помехой для того, чтобы потом присвоить этим видео статус «постановочных». Об этом, как ни в чем не бывало, сказал главком ВСУ Валерий Залужный.

Из нацистов в ВСУ

Добавим, что участников зверств над российскими военнопленными удалось довольно оперативно установить. Сделать это не составило труда, поскольку они, как оказалось, сильно гордятся своими «подвигами», поэтому не смогли удержаться, чтобы не «похвастаться» этим в соцсетях. В частности, 27 марта в одном из харьковских националистических Telegram-каналов было размещено сообщение, в котором командиры батальонов харьковской ячейки территориальной обороны «Азов» (организации, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) Константин Немичев и Сергей Величко заявили, что взяли в плен 27 российских бойцов и разместили соответствующее видео. Конечно не то самое, с пытками, а другое.

Предположительно, российские военнослужащие попали в плен 25 марта в Ольховке на восточной окраине Харькова. Благодаря пользователям сети удалось установить, что запись была сделана на западной окраине села Малая Рогань под Харьковом. Там же были ранее сделаны и другие видео издевательств над пленными.

Особи, стрелявшие по ногам пленным, оказались активными фанатами Харьковского футбольного клуба «Металлист». К слову, 2 мая в Одессе, где в Доме профсоюзов заживо сожгли людей, тоже без фанатов «Металлиста» не обошлось.

Нацисты, издевавшиеся над российскими военными, после начала спецоперации на Украине были выпущены из тюрьмы и официально стали бойцами ВСУ. Режим Зеленского действует именно так.