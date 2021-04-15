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Военные преступления США в Афганистане: о чём промолчал Байден, делая сенсационное заявление

15 апреля 2021, 05:30  •  79 • Политика
Военные преступления США в Афганистане – установленный, но недоказанный факт. Доказать не дают Соединённые Штаты, мешая различным международным институтам. Байден сделал очередное сенсационное заявление, но кое о чём промолчал.
Пять лет назад прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда опубликовала доклад, в котором рассказывалось о пыточном конвейере, функционировавшем в Афганистана как минимум с 2003 по 2014 год. Американские военные при поддержке и участии своих спецслужб творили настоящие зверства.
Десятки людей пострадали в "застенках". Американские военные пытали, избивали, насиловали людей под предлогом борьбы с терроризмом. Бенсуда рассказала об особых "техниках допроса", использовавшихся американцами для получения "ценной оперативной информации".
Известны факты, когда из тел мирных жителей, в том числе и из беременных женщин, вырезали пули. Солдаты делали это для того, чтобы невозможно было установить, что люди погибли именно от выстрелов американских военных.
Расследование провести не удалось. По тем, кто должен был им заниматься, США ударили санкциями. При Трампе Штаты концентрировались на своих внутренних проблемах, администрация Джо Байдена возвращает страну к политике 90-х – политике однополярного мира.
"С приходом администрации Байдена США с новой силой заявили о своей гегемонии. Мы сегодня живём в том мире, в котором США не просто продолжают влиять на международные инстанции, требовать введения санкций против неугодных фигур или вмешиваются во внутренние проблемы других стран, но и хотят делать это с новой силой", - отметил политолог, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин в беседе с Царьградом.

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