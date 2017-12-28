Военные преступления США изучит суд • 112 • Аналитика



Международный уголовный суд продолжает расследование предполагаемых военных преступлений в Афганистане, совершённых с 2003 года. Жертвы или их представители могут обратиться в МУС по почте и через Интернет. Инициатива МУС обозлила американскую военщину. Параллельно ведётся расследование предполагаемых военных преступлений Великобритании в Ираке.



Предполагаемые преступления против человечности и военные преступления, совершённые в Афганистане с 1 мая 2003 года, Международный уголовный суд (МУС) собирает через свой сайт по этому адресу. Жертвы преступлений и их представители могут отправить данные через специальную электронную форму.









Инициатива расследования принадлежит Фату Бенсуде, прокурору Международного уголовного суда. 20 ноября 2017 года она попросила разрешения у третьей палаты предварительного производства возбудить расследование предполагаемых военных преступлений и преступлений против человечности в связи с вооружённым конфликтом в Афганистане с 1 мая 2003 года, а также аналогичных преступлений, которые связаны с вооружённым конфликтом в Афганистане.



В соответствии с правовой базой МУС жертвы предполагаемых преступлений, совершённых в Афганистане, имеют право послать в адрес МУС «представления», то есть свои мнения и предположения. Последний срок подачи представлений в МУС — 31 января 2018 года.



В докладе МУС, который цитирует РИА «Новости», утверждается, что боевики «Талибана» (запрещён в России), власти Афганистана и иностранные военные (в первую очередь военнослужащие армии США и сотрудники ЦРУ) на протяжении одиннадцати лет совершали в республике массовые преступления.



«Военнослужащие вооружённых сил США, по-видимому, подвергли по меньшей мере 61 задержанного пыткам, жестокому обращению и посягательствам на личное достоинство на территории Афганистана с 1 мая 2003 года по 31 декабря 2014 года».



С декабря 2002 по март 2008 гг. сотрудники ЦРУ, по-видимому, подвергли «пыткам, жестокому обращению, оскорблениям личного достоинства и/или изнасилованию» как минимум 27 заключённых, запертых в тайных тюрьмах Афганистана, Польши, Румынии и Литвы.



Фату Бенсуда утверждает также, что имеются и свидетельства убийств мирных афганцев военнослужащими других государств, входивших в состав ISAF (Международных сил содействия безопасности). В первую очередь называются британские военные.



Британцам, кстати, достанется и за Ирак.



МУС продолжил расследование предполагаемых военных преступлений, совершённых гражданами Соединённого Королевства в иракском конфликте и оккупации, говорится на сайте суда.



Предварительная проверка ситуации в Ираке была ранее прекращена (9 февраля 2006 года), однако дело снова было открыто 13 мая 2014 года. Поводом стало получение МУС новой информации.



В предварительном расследовании, сообщает суд, основное внимание уделяется предполагаемым преступлениям, совершённым гражданами Соединённого Королевства в контексте иракского конфликта и оккупации с 2003 по 2008 гг., включая убийства, пытки и другие формы жестокого обращения с людьми.



Великобритания, напомним, этот суд признаёт, а вот Соединённые Штаты — не признают. Мало того, в США уже возмутились расследованием МУС, направленным против великой, непогрешимой и исключительной Америки. Мол, война есть война! И Пентагон будет следовать её «обычаям».



Это не пропаганда и не мрачная ирония аналитиков.



На сайте «Голоса Америки» появилась гневная реплика, адресованная как раз МУС и имеющая в виду сбор информации о предполагаемых военных преступлениях в Афганистане. Пентагон негодует!



Пентагон, безусловно, будет следовать законам и обычаям войны, как делал это всегда. Об этом заявил представитель американского Министерства обороны Майк Эндрюс. Более того, США «глубоко привержены» соблюдению законов войны. Американцы продолжают войну в Сирии



По его словам, Соединённые Штаты «глубоко привержены соблюдению законов войны, и у нас [у США] есть эффективная национальная система, гарантирующая качественное расследование и подотчётность, которая более чем соответствует международным стандартам».



Поскольку США не признают юрисдикции МУС, мистер Эндрюс намекнул на необоснованность и неправильность такого рода расследований. Вашингтон не считает, сказал он, что расследование было бы «обосновано или правильно».



Фактически, отметим, говорящая голова Пентагона задекларировала приверженность нынешней американской верхушки «законам войны». Такого рода боевитое заявление сочетается с агрессивной политикой Дональда Трампа, который сделал ставку на гонку вооружений и превратил в «стратегических противников» США целый ряд стран: Иран, КНДР, Россию, а недавно поссорился и с арабским миром, официально признав Иерусалим столицей Израиля.



В историческом смысле Дональд Трамп является преемником не только Рональда Рейгана с его антисоветской политикой и стремительной гонкой вооружений, в том числе ядерных, но и Джорджа Буша-младшего, который развязал войны в Афганистане и Ираке.



Именно президент Буш заявил, что расследования МУС нарушают «национальные интересы США» и отказался сотрудничать с судом. Кроме того, Буш проявил себя как сторонник т. н. усиленных методов допроса, которые якобы оправдывались ситуацией. Особенно, как говорят, ему нравилась пытка утоплением.



Об Буше в 2004 г. была написана книга: «Буш на кушетке психиатра: внутри президентского разума». Психоаналитик Джастин Фрэнк предположил наличие у Дж. Буша дислексии, паранойи, мегаломании, ряда нарушений мыслительных процессов и склонности к садизму.



Именно Джордж Буш в 1996 г. сказал: «О незаконности действий нам необходимо говорить так, словно у нас её нет». Несомненно, Буш не изменял этому своему правилу.



Позднее «усиленным методам дознания» дал негативную оценку Барак Обама. Он раскритиковал укоренившуюся в США пыточную систему и наложил на соответствующие «методы» ЦРУ запрет.



Нынешний президент Трамп, как известно, во всём критикует Обаму. Поэтому мало кто удивится, если он пересмотрит политику предшественника и в вопросе пыток.



Что касается нового расследования МУС, то мы с нетерпением будем ждать его итогов в следующем году.



Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru Предполагаемые преступления против человечности и военные преступления, совершённые в Афганистане с 1 мая 2003 года, Международный уголовный суд (МУС) собирает через свой сайт по этому адресу. Жертвы преступлений и их представители могут отправить данные через специальную электронную форму.Инициатива расследования принадлежит Фату Бенсуде, прокурору Международного уголовного суда. 20 ноября 2017 года она попросила разрешения у третьей палаты предварительного производства возбудить расследование предполагаемых военных преступлений и преступлений против человечности в связи с вооружённым конфликтом в Афганистане с 1 мая 2003 года, а также аналогичных преступлений, которые связаны с вооружённым конфликтом в Афганистане.В соответствии с правовой базой МУС жертвы предполагаемых преступлений, совершённых в Афганистане, имеют право послать в адрес МУС «представления», то есть свои мнения и предположения. Последний срок подачи представлений в МУС — 31 января 2018 года.В докладе МУС, который цитирует РИА «Новости», утверждается, что боевики «Талибана» (запрещён в России), власти Афганистана и иностранные военные (в первую очередь военнослужащие армии США и сотрудники ЦРУ) на протяжении одиннадцати лет совершали в республике массовые преступления.С декабря 2002 по март 2008 гг. сотрудники ЦРУ, по-видимому, подвергли «пыткам, жестокому обращению, оскорблениям личного достоинства и/или изнасилованию» как минимум 27 заключённых, запертых в тайных тюрьмах Афганистана, Польши, Румынии и Литвы.Фату Бенсуда утверждает также, что имеются и свидетельства убийств мирных афганцев военнослужащими других государств, входивших в состав ISAF (Международных сил содействия безопасности). В первую очередь называются британские военные.Британцам, кстати, достанется и за Ирак.МУС продолжил расследование предполагаемых военных преступлений, совершённых гражданами Соединённого Королевства в иракском конфликте и оккупации, говорится на сайте суда.Предварительная проверка ситуации в Ираке была ранее прекращена (9 февраля 2006 года), однако дело снова было открыто 13 мая 2014 года. Поводом стало получение МУС новой информации.В предварительном расследовании, сообщает суд, основное внимание уделяется предполагаемым преступлениям, совершённым гражданами Соединённого Королевства в контексте иракского конфликта и оккупации с 2003 по 2008 гг., включая убийства, пытки и другие формы жестокого обращения с людьми.Великобритания, напомним, этот суд признаёт, а вот Соединённые Штаты — не признают. Мало того, в США уже возмутились расследованием МУС, направленным против великой, непогрешимой и исключительной Америки. Мол, война есть война! И Пентагон будет следовать её «обычаям».Это не пропаганда и не мрачная ирония аналитиков.На сайте «Голоса Америки» появилась гневная реплика, адресованная как раз МУС и имеющая в виду сбор информации о предполагаемых военных преступлениях в Афганистане. Пентагон негодует!Пентагон, безусловно, будет следовать законам и обычаям войны, как делал это всегда. Об этом заявил представитель американского Министерства обороны Майк Эндрюс. Более того, США «глубоко привержены» соблюдению законов войны.По его словам, Соединённые Штаты «глубоко привержены соблюдению законов войны, и у нас [у США] есть эффективная национальная система, гарантирующая качественное расследование и подотчётность, которая более чем соответствует международным стандартам».Поскольку США не признают юрисдикции МУС, мистер Эндрюс намекнул на необоснованность и неправильность такого рода расследований. Вашингтон не считает, сказал он, что расследование было бы «обосновано или правильно».Фактически, отметим, говорящая голова Пентагона задекларировала приверженность нынешней американской верхушки «законам войны». Такого рода боевитое заявление сочетается с агрессивной политикой Дональда Трампа, который сделал ставку на гонку вооружений и превратил в «стратегических противников» США целый ряд стран: Иран, КНДР, Россию, а недавно поссорился и с арабским миром, официально признав Иерусалим столицей Израиля.В историческом смысле Дональд Трамп является преемником не только Рональда Рейгана с его антисоветской политикой и стремительной гонкой вооружений, в том числе ядерных, но и Джорджа Буша-младшего, который развязал войны в Афганистане и Ираке.Именно президент Буш заявил, что расследования МУС нарушают «национальные интересы США» и отказался сотрудничать с судом. Кроме того, Буш проявил себя как сторонник т. н. усиленных методов допроса, которые якобы оправдывались ситуацией. Особенно, как говорят, ему нравилась пытка утоплением.Об Буше в 2004 г. была написана книга: «Буш на кушетке психиатра: внутри президентского разума». Психоаналитик Джастин Фрэнк предположил наличие у Дж. Буша дислексии, паранойи, мегаломании, ряда нарушений мыслительных процессов и склонности к садизму.Именно Джордж Буш в 1996 г. сказал: «О незаконности действий нам необходимо говорить так, словно у нас её нет». Несомненно, Буш не изменял этому своему правилу.Позднее «усиленным методам дознания» дал негативную оценку Барак Обама. Он раскритиковал укоренившуюся в США пыточную систему и наложил на соответствующие «методы» ЦРУ запрет.Нынешний президент Трамп, как известно, во всём критикует Обаму. Поэтому мало кто удивится, если он пересмотрит политику предшественника и в вопросе пыток.Что касается нового расследования МУС, то мы с нетерпением будем ждать его итогов в следующем году. Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 112 Источник Похожие новости Военные преступления США изучит суд Россия взялась прикрыть спину Сербии на переговорах по Косово Президент России Алексей Навальный. Встречайте...

Напутствие президенту России-2018 Немецкие СМИ: все кто против «нашего Коли» - фашисты Россия и Пакистан: в чём причины улучшения отношений? Новости партнеров Loading...