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Военные предприятия Украины попали в список санкций России

25 декабря 2018, 22:25  •  69 • Украина
Санкционный список России в отношении Украины пополнили военные предприятия «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт», следует из постановления, опубликованного на сайте правительства.
 
РИА Новости
 

Согласно документу, кабмин также распространил специальные ответные меры на Государственный экспортно-импортный банк Украины и электроэнергетическую компанию «Центрэнерго».

Из физических лиц под санкции среди прочих подпали мэр Одессы Геннадий Труханов, первый замглавы МВД Сергей Яровой, глава Госпогранслужбы Пётр Цигикал, ряд депутатов Верховной рады.

Всего список санкций России в отношении Украины расширен более чем на 200 физлиц и организаций.

25 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о расширении санкций против Украины. По его словам, это сделано для защиты интересов российского государства.

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