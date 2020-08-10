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Военные предположения: в Пентагоне планируют финансирование с учётом продления СНВ-III

10 августа 2020, 08:05  •  41 • В мире
Национальное управление по ядерной безопасности США и Пентагон планируют своё финансирование на ближайшие годы, основываясь на предположении, что СНВ-III будет продлён. Об этом говорится в отчёте Счётной палаты США, с которым ознакомился RT. В документе сказано, что программа ядерной безопасности основана на текущих требованиях американского Минобороны и не учитывает сценарий истечения срока соглашения. Между тем Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон не намерен сохранять этот договор. По словам экспертов, такая ситуация говорит о том, что в американском истеблишменте нет единой позиции по вопросу пролонгации СНВ-III.
 
Запуск тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк РИА Новости © Министерство обороны РФ
 

Американское Национальное управление по ядерной безопасности (входящее в Минэнерго США) и Министерство обороны страны на данный момент не учитывают сценарий, согласно которому Договор СНВ-III не будет продлён, в своих расчётах необходимого финансирования на ближайшие годы. Об этом говорится в отчёте Счётной палаты США, с которым ознакомился RT.

Соответствующий отчёт был подготовлен после обращения сенаторов-демократов Дайэнн Файнстайн и Эдварда Марки к главе надзорного ведомства — госконтролёру Джину Додаро. Так, сенаторы поинтересовались, каким образом истечение срока действия СНВ-III повлияет на формирование бюджета Национального управления по ядерной безопасности в будущем.

В ответ на обращение Файнстайн и Марки представители Счётной палаты заявили, что управление не проводило анализа возможных последствий, с которыми придётся столкнуться в случае истечения срока действия соглашения. При формировании своей будущей политики и бюджета управление исходит из предположения, что российско-американский договор будет продлён.

«Национальным управлением по ядерной безопасности ещё не рассмотрено, как возможное непродление Договора СНВ-III повлияет на прогнозы, исходя из которых выстраивается общий перечень официальных закупок, а также прогнозы финансирования программы на будущие годы, изложенные в обосновании бюджета на 2021 год. В управлении заявили, что программа ядерной безопасности на будущие годы основывается на текущих требованиях, устанавливаемых Министерством обороны, и не учитывает иные сценарии, такие как возможное прекращение действия Договора СНВ-III», — говорится в документе.

Пентагон, как добавили в Счётной палате, исходит из аналогичных соображений.

«По словам должностных лиц Минобороны, ведомство строит свои планы, исходя из предположения о том, что действие Договора СНВ-III будет продлено, и в настоящее время оно не планирует менять существующую структуру сил», — уточняется в отчёте.

Напомним, Файнстайн и Марки в конце июня высказались за продление СНВ-III. Свою позицию они выразили в письме, направленном в Белый дом, и законопроекте, внесённом на рассмотрение в конгресс.

По мнению сенаторов, продление срока действия соглашения обеспечит большую «предсказуемость» развития ситуации в сфере контроля над вооружениями, пока Вашингтон занимается заменой устаревшего ядерного оружия, а также ограничит численность российских стратегических сил как минимум до 2026 года.

  • Американские сенаторы-демократы Дайэнн Файнстайн и Эдвард Марки
  • Reuters
  • © AFP

 

Отсутствие консенсуса

 

В Соединённых Штатах нет единой точки зрения в отношении Договора СНВ-III, который является одной из составляющих основы современной глобальной системы безопасности. Так считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

По его мнению, в отличие от экс-президента США Барака Обамы и его однопартийцев, действующий лидер страны Дональд Трамп не считает соглашение «сколь-нибудь значимым документом и неоднократно прямо или косвенно заявлял о необходимости выхода из договора».

Кроме того, Шаповалов упомянул и об интересах представителей американского военно-промышленного комплекса в ситуации вокруг соглашения. В этом контексте он назвал СНВ-III «договором, который устанавливает определённые сдерживающие рамки для их безудержных аппетитов».

Как считает профессор Академии военных наук Вадим Козюлин, отсутствие планов Пентагона на случай истечения срока действия СНВ-III позволяет надеяться на то, что Вашингтон всё же решит не разрывать соглашение. Он также предположил, что разговорами о намерении не продлевать договор США могут пытаться оказывать давление на Москву в переговорах по вопросам контроля над вооружениями.

«Если Россия будет себя хорошо вести — так они видят ситуацию — то США продлят договор, а если она будет отказываться от «конструктивного» разговора, то Вашингтон будет угрожать ей, что не продлит договор», — объяснил эксперт.

  • Бывшие президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама подписывают Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Прага, 2010 год
  • Reuters
  • © Jason Reed

 

Долгие переговоры

 

Между тем российская сторона уже неоднократно призывала США продлить договор. Однако пока что переговоры по этому вопросу ни к чему не привели. 

Вашингтон настаивает на присоединении к соглашению Китая. Против такого шага выступают и Россия, и КНР. В частности, в Пекине подчёркивают, что размеры ядерного арсенала китайской стороны несопоставимы с аналогичными показателями США и РФ. 

В российском МИД считают, что, выставляя подобные условия, Соединённые Штаты пытаются «похоронить» действующий СНВ-III.

«С американской стороны делаются попытки увязать вопрос продления ДСНВ с вопросами, которые не имеют отношения к его предмету, к его содержанию. В частности, речь идёт о выработке контрольно-ограничительных мер в отношении военных программ КНР, против чего, как известно, китайцы решительно возражают. Всё это очень похоже на попытки США... похоронить договор, но сохранить при этом лицо и переложить ответственность на Россию и КНР», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На сегодняшний день, как уточнил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, в Москве не видят «позитивных сигналов» со стороны США по вопросу продления договора. Между тем подобное решение позволило бы избежать «обрушения» контрольно-ограничительных механизмов в ракетно-ядерной сфере и «выиграть время для изучения возможных дальнейших подходов к контролю над вооружениями», объяснили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отметим, что Москва и Вашингтон продолжают обсуждать вопросы контроля над вооружениями в разных форматах и на различных уровнях. Так, 23 июля Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых затронули проблему СНВ-III. 

"Что-то нереальное началось": Во взорванном Бейруте запахло революцией

Месяцем ранее завершился очередной раунд переговоров по вопросам стратегической стабильности с участием российской и американской делегаций, возглавляемых Сергеем Рябковым и спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли соответственно. Мероприятие прошло в Вене и продлилось около десяти часов.

По словам Рябкова, стороны «слушали и слышали» друг друга, однако «по фундаментальным вопросам не сблизились».

Если СНВ-III не будет пролонгирован, мир станет менее безопасным, так как исчезнет «последний документ, который остался от системы контроля над вооружениями», считает Вадим Козюлин. В случае реализации такого сценария, по словам эксперта, «на следующий день трагедии не случится», однако с течением времени у США и России будут накапливаться подозрения в отношении друг друга.

В свою очередь, Владимир Шаповалов предположил, что отсутствие СНВ-III, с одной стороны, будет стимулировать развитие ядерных вооружений тех государств, которые на данный момент имеют ядерные арсеналы.

«С другой стороны, появится соблазн у тех стран, которые пока не имеют ядерного оружия, получить эти технологии для того, чтобы решать свои задачи в сфере внешней политики. Отсутствие Договора СНВ-III способно открыть ящик Пандоры... Мир станет менее стабильным, менее безопасным, и вероятность сползания к ядерной катастрофе существенно увеличится», — заключил он.

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