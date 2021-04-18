Военные пошли против Байдена: в Пентагоне отказываются подчиняться - WSJ

Глава Пентагона Ллойд Остин предупреждал президента США Джо Байдена о том, что военные выступили против вывода войск из Афганистана. Байден принял решение о выводе американских военных к 11 сентября.

Против планов президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года выступал глава Пентагона Ллойд Остин. Об этом сообщили источники газеты The Wall Street Journal.

Беспокойство о планах Белого дома вывести войска выражали несколько американских военачальников, в том числе глава Центрального командования (CENTCOM) Вооружённых сил США генерал Кеннет Фрэнклин Маккензи, командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Скотт Миллер, глава Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.

Глава Минобороны США подчёркивал, что в случае вывода войск США в Афганистане может нарушиться установившаяся хрупкая стабильность. Однако Байден принял решение о выводе войск 6 апреля вопреки советам военных. Президент уверен, что вывод войск США поможет избежать новой эскалации в Афганистане.

Против вывода войск США из Афганистана также возражали ряд сотрудников Госдепартамента, передаёт ТАСС.