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Военные, получившие землю, смогут восстановиться в очереди на жилье
06 февраля 2020, 16:09 • 80 • В России
Премьер Михаил Мишустин предложил не считать основанием для снятия военнослужащего с очереди на получение жилья выделение ему земельного участка. Этот вопрос обсуждали на заседании правительства в четверг.
Правительство предлагает внести изменения в Жилищный кодекс и закон о статусе военнослужащих. По ним выделение земельного участка под строительство дома перестанет считаться основанием для снятия военных с очереди на получение квартиры.
- Раньше возможность получить и землю, и квартиру была предусмотрена только для многодетных семей. Теперь же она появится у всех военнослужащих, а также у приравненных к ним категорий граждан, в том числе у уволившихся в запас и у семей погибших военных, - сказал Мишустин.
Важно, что новые правила будут действовать задним числом.
- Они будут распространены на все обязательства, которые возникли после 1 марта 2005 года, когда в силу вступил Жилищный кодекс. Это позволит обеспечить жильем не только новых очередников, но и восстановить права военнослужащих, которые были ранее сняты с учета, - пояснил Мишустин.
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