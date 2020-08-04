Военные пенсии в России и на Западе: в чем сходства и отличия системы пенсионного обеспечения • 104 • Война

Военная пенсия – достойное вознаграждение бывшему военнослужащему за многолетний и добросовестный ратный труд. В разных странах существуют отличающиеся друг от друга системы военного пенсионного обеспечения. Но есть у них и общие черты.





Военное пенсионное обеспечение в России

В России, как и в других странах мира, военнослужащие имеют особый статус, а система пенсионного обеспечения является главной мерой социальной поддержки тех, кто покинул ряды вооруженных сил и силовых структур с военной службой по выслуге лет или в случае наступления инвалидности. Закладывались основы пенсионного обеспечения военнослужащих еще в советское время.



В качестве основных условий для назначения военной пенсии по выслуге лет можно назвать не менее 20 лет выслуги (при этом календарных лет может быть меньше, учитывая службу в подразделениях особого риска, сложных климатических условиях и т.д.), возраст 45 лет и старше при наличии общего трудового стажа 25 календарных лет и 12,6 лет военной службы в том числе. Размер военной пенсии определяется военной выслугой, должностью, званием, суммами денежного довольствия, наличием условий для назначения надбавок. Стоит отметить, что если после ухода из вооруженных сил военный пенсионер продолжил работать в гражданских структурах, наличие военной пенсии не является препятствием для получения гражданской пенсии.



Военные пенсионеры в среднем выходят на пенсию на 20 лет раньше, чем большинство гражданских рабочих и служащих. И это вполне справедливо, учитывая сложные условия службы в вооруженных силах. Не стоит забывать, что не только летчики, подводники или десантники, но и связисты, специалисты продовольственной службы, автомобилисты и представители всех без исключения военных специальностей рискуют своей жизнью, выполняют приказы, несут службу в очень сложных условиях. Поэтому не должно вызывать удивления или возмущения то, что тыловик, медицинский специалист или финансист также выходит на военную пенсию по выслуге лет в гораздо раннем возрасте, чем гражданские специалисты.



Как обстоят дела в других странах

Не стоит думать, что военное пенсионное обеспечение России уникально. Практически все страны мира предоставляют возможность для военнослужащих более раннего выхода на пенсию, и пенсии военных там также высокие. В США правом на пенсионное обеспечение после увольнения из вооруженных сил пользуются лица, прослужившие в них не менее 20 лет, а также увольняемые по инвалидности.







Офицеры имеют право на пенсию после 10 лет службы на офицерских должностях. Тоже самое относится к уорэнт-офицерам, сержантам, рядовым, если они служили на офицерских должностях. Если инвалидность военнослужащим была приобретена не по причине выполнения служебных обязанностей, то для выхода на пенсию по инвалидности ему необходимо иметь выслугу в 8 лет службы.



Размер пенсии обычно составляет 50% от денежного довольствия, но при выслуге в 30 лет эта цифра увеличивается до 75% денежного довольствия. Также военные пенсионеры имеют целый ряд льгот, включая бесплатный проезд им и членам их семей по стране, право на пособие по безработице в течение 2 лет после увольнения со службы. При наличии права на получение любой другой пенсии военный пенсионер может выбрать ту, которая больше его устроит с финансовой точки зрения.



В Вооруженных силах Франции на пенсию по выслуге лет можно уйти после 15 лет службы. Офицеры, не достигшие предельного возраста и не прослужившие 25 лет, начинают получать военную пенсию только по достижению 50-летнего возраста.



Кадровым военнослужащим бундесвера ФРГ выплачивается выходное пособие по увольнению из вооруженных сил. Претендовать на военную пенсию они имеют право после 10 лет военной службы. При наличии выслуги в 10 лет размер пенсии установлен в 35% от оклада, за каждый последующий год начисляется по 2%, а за каждый год после 25 лет выслуги – по 1%.



Таким образом, офицер или унтер-офицер, прослуживший в армии 30 лет, получит пенсию в размере примерно 70% от своего оклада по званию и должности. Также стоит отметить, что военнослужащие, прослужившие 20 лет и более, имеют ряд льгот, связанных с оплатой жилья и коммунальных расходов.



Как видим, в разных странах мира пенсионное обеспечение военнослужащих имеет общие черты, однако есть и свои нюансы. Хотя среди гражданских пенсионеров в России принято завидовать пенсионерам военным, хотелось бы отметить, что система военного пенсионного обеспечения не лишена своих проблем. Военнослужащие, прослужившие в невысоких званиях, в большинстве своем получают относительно небольшие пенсии, которые, может, и повыше, чем у многих гражданских специалистов, но далеко не «космические». Военная пенсия – достойное вознаграждение бывшему военнослужащему за многолетний и добросовестный ратный труд. В разных странах существуют отличающиеся друг от друга системы военного пенсионного обеспечения. Но есть у них и общие черты.В России, как и в других странах мира, военнослужащие имеют особый статус, а система пенсионного обеспечения является главной мерой социальной поддержки тех, кто покинул ряды вооруженных сил и силовых структур с военной службой по выслуге лет или в случае наступления инвалидности. Закладывались основы пенсионного обеспечения военнослужащих еще в советское время.В качестве основных условий для назначения военной пенсии по выслуге лет можно назвать не менее 20 лет выслуги (при этом календарных лет может быть меньше, учитывая службу в подразделениях особого риска, сложных климатических условиях и т.д.), возраст 45 лет и старше при наличии общего трудового стажа 25 календарных лет и 12,6 лет военной службы в том числе. Размер военной пенсии определяется военной выслугой, должностью, званием, суммами денежного довольствия, наличием условий для назначения надбавок. Стоит отметить, что если после ухода из вооруженных сил военный пенсионер продолжил работать в гражданских структурах, наличие военной пенсии не является препятствием для получения гражданской пенсии.Военные пенсионеры в среднем выходят на пенсию на 20 лет раньше, чем большинство гражданских рабочих и служащих. И это вполне справедливо, учитывая сложные условия службы в вооруженных силах. Не стоит забывать, что не только летчики, подводники или десантники, но и связисты, специалисты продовольственной службы, автомобилисты и представители всех без исключения военных специальностей рискуют своей жизнью, выполняют приказы, несут службу в очень сложных условиях. Поэтому не должно вызывать удивления или возмущения то, что тыловик, медицинский специалист или финансист также выходит на военную пенсию по выслуге лет в гораздо раннем возрасте, чем гражданские специалисты.Не стоит думать, что военное пенсионное обеспечение России уникально. Практически все страны мира предоставляют возможность для военнослужащих более раннего выхода на пенсию, и пенсии военных там также высокие. В США правом на пенсионное обеспечение после увольнения из вооруженных сил пользуются лица, прослужившие в них не менее 20 лет, а также увольняемые по инвалидности.Офицеры имеют право на пенсию после 10 лет службы на офицерских должностях. Тоже самое относится к уорэнт-офицерам, сержантам, рядовым, если они служили на офицерских должностях. Если инвалидность военнослужащим была приобретена не по причине выполнения служебных обязанностей, то для выхода на пенсию по инвалидности ему необходимо иметь выслугу в 8 лет службы.Размер пенсии обычно составляет 50% от денежного довольствия, но при выслуге в 30 лет эта цифра увеличивается до 75% денежного довольствия. Также военные пенсионеры имеют целый ряд льгот, включая бесплатный проезд им и членам их семей по стране, право на пособие по безработице в течение 2 лет после увольнения со службы. При наличии права на получение любой другой пенсии военный пенсионер может выбрать ту, которая больше его устроит с финансовой точки зрения.В Вооруженных силах Франции на пенсию по выслуге лет можно уйти после 15 лет службы. Офицеры, не достигшие предельного возраста и не прослужившие 25 лет, начинают получать военную пенсию только по достижению 50-летнего возраста.Кадровым военнослужащим бундесвера ФРГ выплачивается выходное пособие по увольнению из вооруженных сил. Претендовать на военную пенсию они имеют право после 10 лет военной службы. При наличии выслуги в 10 лет размер пенсии установлен в 35% от оклада, за каждый последующий год начисляется по 2%, а за каждый год после 25 лет выслуги – по 1%.Таким образом, офицер или унтер-офицер, прослуживший в армии 30 лет, получит пенсию в размере примерно 70% от своего оклада по званию и должности. Также стоит отметить, что военнослужащие, прослужившие 20 лет и более, имеют ряд льгот, связанных с оплатой жилья и коммунальных расходов.Как видим, в разных странах мира пенсионное обеспечение военнослужащих имеет общие черты, однако есть и свои нюансы. Хотя среди гражданских пенсионеров в России принято завидовать пенсионерам военным, хотелось бы отметить, что система военного пенсионного обеспечения не лишена своих проблем. Военнослужащие, прослужившие в невысоких званиях, в большинстве своем получают относительно небольшие пенсии, которые, может, и повыше, чем у многих гражданских специалистов, но далеко не «космические». Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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