Военные операции и авиаудары: евродепутат обвинил США в беззаконии

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Парламентария возмутили слова Байдена о веке дипломатии

Депутат Европейского парламента Мик Уоллес, выступающий от Ирландии, выразил негодование после выступления президента Соединенных Штатов о стремлении Вашингтона к миру и урегулировании военных конфликтов. По мнению депутата, слова действующего американского лидера не соответствуют действительности.

Таким образом Уоллес прокомментировал недавнее выступление Джо Байдена на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Парламентарий обратил внимание на слова главы государства: тот сообщил, что впервые за двадцать лет США "не воюют", а также нацелены на противодействие мировому расколу и холодной войне, при этом назвал вывод войск из Афганистана концом "эпохи бесконечных войн" и "началом неустанной дипломатии".

Уоллес заявил, что ежегодно Соединенные Штаты сбрасывают больше бомб, чем все остальные страны, вместе взятые. При этом длительный период времени Вашингтон попирает нормы международного права.

"Американский военный спецназ ежегодно проводит незаконные действия более чем в 130 государствах. Они отказываются уважать международное право. И все же Европейский Союз до сих пор делает вид, будто проблемой являются Китай с Россией", – написал парламентарий на своей странице в социальной сети "Твиттер".

По словам официального представителя Кремля Дмирия Пескова, прокомментировавшего слова президента Америки, Москва оценила слова лидера США о веке дипломатии, однако выражает сожаление из-за отсутствия слов про взаимное уважение стран и равенство. Пресс-секретарь президента России отметил, что заявлений об учете взаимных интересов мир от Байдена не услышал.