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Военные объекты в Украине испытывают ракетные удары и началась десантная операция в Черном и Азовском морях

24 февраля 2022, 09:45  •  200 • Украина

Обстрелы начались вместе с выступлением президента России

Ракетные удары наносятся по объектам бригады тактической авиации под Васильковым — главной в авиации ПВО Украины.

В Николаеве точечные удары нанесены по военному аэродрому.

Есть непотдвержденные пока сообщения о высадке морского десанта в Одессе.

При этом в Одессе, по сообщениям горожан, не работает система оповещения.

«Почти час назад как началась война. Сирены молчат. Никаких сообщений властей. Что, где, куда — ничерта не ясно. Или разбежались уже все?» — пишет одесский журналист Юрий Ткачев.

Сообщается, что любым украинским подразделениям отрезан выход к морским границам Чёрного и Азовского моря.

Подтверждаются сообщения о высадке десанта в районе Одессы, задействован большой десантный корабль (БДК) и вертолётная авиация.

По последним данным, военно-морские силы Украины к этому часу уничтожены или приведены в негодность.

источник


По заявлениям украинских СМИ:

"Грады" бьют вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.

Об этом сообщает украинский военный журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источник в пограничной службе.

Обстрел начался в 5 утра 24 февраля, когда началось специальное выступление российского президента.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Сообщается также о начале десантной операции силами Черноморского флота в Азовском море и Одессе.

В Николаеве – сильные пожары. В Харькове уничтожен состав ракетно-артиллерийского вооружения.









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