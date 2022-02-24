Военные объекты в Украине испытывают ракетные удары и началась десантная операция в Черном и Азовском морях















Обстрелы начались вместе с выступлением президента РоссииРакетные удары наносятся по объектам бригады тактической авиации под Васильковым — главной в авиации ПВО Украины.В Николаеве точечные удары нанесены по военному аэродрому.Есть непотдвержденные пока сообщения о высадке морского десанта в Одессе.При этом в Одессе, по сообщениям горожан, не работает система оповещения.«Почти час назад как началась война. Сирены молчат. Никаких сообщений властей. Что, где, куда — ничерта не ясно. Или разбежались уже все?» — пишет одесский журналист Юрий Ткачев.Сообщается, что любым украинским подразделениям отрезан выход к морским границам Чёрного и Азовского моря.Подтверждаются сообщения о высадке десанта в районе Одессы, задействован большой десантный корабль (БДК) и вертолётная авиация.По последним данным, военно-морские силы Украины к этому часу уничтожены или приведены в негодность.источникПо заявлениям украинских СМИ:"Грады" бьют вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.Об этом сообщает украинский военный журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источник в пограничной службе.Обстрел начался в 5 утра 24 февраля, когда началось специальное выступление российского президента.Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.Сообщается также о начале десантной операции силами Черноморского флота в Азовском море и Одессе.В Николаеве – сильные пожары. В Харькове уничтожен состав ракетно-артиллерийского вооружения.