Военные новинки России: есть гиперскорости, но есть ли гиперзвук? • 195 • Аналитика



Но отрезвления пока что-то не наблюдается. И более того – складывается ощущение, что в медиапространстве делается всё, чтобы как можно сильнее мифологизировать и само президентское послание, и образцы вооружений, которые в нём представлены.



Между тем выводы, сделанные торопливыми «экспертами», далеко не всегда верны. И особенно это касается вывода о том, что российские ученые и конструкторы якобы решили проблему передвижения в атмосфере с гиперзвуковой скоростью.









Увы, это не совсем так. А возможно, и совсем не так. И радостные крики о том, что мы «в области гиперзвука на десятилетия опередили американцев», есть не что иное, как напрасное сотрясание воздуха.



Чтобы точнее понять причину моего скепсиса, я приведу пару простых примеров движения с гиперзвуковыми скоростями, которые уже многие десятилетия служат военным всего мира. Но никто при этом не спешит кричать, что ключевые проблемы движения с гиперзвуковыми скоростями якобы решены.



Во-первых, речь идет о баллистических ракетах – как военных, так и их гражданских версиях.



Да, скорости баллистических ракет доходят до восьми, а иногда и до двенадцати километров в секунду. Это даже больше, чем гиперзвук, который начинается примерно около двух километров в секунду. Но подобные скорости развиваются ракетами уже на таких высотах, где атмосфера разрежена почти до нулевых, в привычном понимании, значений. Ракета в таком режиме не испытывает сопротивления воздуха, а значит, и проблем, связанных с его нагревом, выгоранием обшивки, появлением плазменной оболочки, почти непроницаемой для электромагнитных волн, и т.д.



Во-вторых, мы могли бы говорить о гиперзвуковых скоростях, как ни странно, применительно к обычным танковым пушкам. Подкалиберные снаряды вылетают из этих пушек со скоростью примерно 5 Махов – юридически, и очень упрощённо, это уже гиперзвук. Проблема в том, что эта скорость фиксируется лишь на доли секунды, после чего стремительно падает.



Вы смело можете добавить сюда рельсотроны, которые сейчас только ленивый не разрабатывает. Они тоже обеспечивают снаряду гиперзвуковую скорость, пусть и временно. И тоже гиперзвуковым оружием не являются...



Собственно, затруднения возникают уже на этапе определения, что же является гиперзвкуковым оружием. Или даже не обязательно оружием, а просто гиперзвуковым летательным аппаратом.



Вероятно, корректным следует признать только то определение, которое предполагает, что летательный аппарат двигается с гиперзвуковой скоростью самостоятельно, то есть, с помощью собственной двигательной установки любого типа. А также, что он двигается в атмосфере, преодолевая сопротивление воздуха – в конце концов, само понятие «скорость звука» предполагает его распространение именно в атмосфере, на относительно небольшой высоте. Ведь в сильно разреженной воздушной среде его скорость может быть в разы меньше, а в гораздо более плотной воде звук распространяется, наоборот, со скоростью около двух километров в секунду.



Теперь давайте перейдем к самому интересному – рассмотрим, что же из себя представляют упомянутые в заголовке комплексы.

Запускаемый с высотного сверхзвукового перехватчика МиГ-31 комплекс «Кинжал» является аэробаллистической ракетой. То есть, как видно из названия, это баллистическая ракета, запускаемая с самолета. Само по себе это интересное решение, реализация которого сама по себе является новым словом области авиационных вооружений. Но, к сожалению, этого мало, чтобы говорить о гиперзвуке. Точнее, это с гиперзвуком никак не связано. Что ждёт Россию? Деградация или светлое будущее?



Скорость «Кинжала» вполне соответствует любому определению гиперзвукового оружия. У него есть и собственный маршевый двигатель. Но его полет проходит на таких высотах, где атмосфера есть только номинально. А значит, было бы не совсем корректно говорить о гиперзвуковой скорости в воздушной среде, равно как и о решении проблем, с этим связанных.



Тип ракеты подсказывает нам, кстати, и то, почему в качестве носителя был выбран именно перехватчик МиГ-31. Вероятно, на сегодняшний день только эта машина может обеспечить пуск «Кинжала» на скорости более двух тысяч км/ч и высоте порядка 15-18 км. Это, в свою очередь, сильно экономит топливо ракеты, которая за счет ресурсов самолета уже набирает большую стартовую скорость и преодолевает наиболее плотные слои атмосферы. Именно этим обусловлена большая дальность применения «Кинжала», которую трудно было ожидать от относительно небольших габаритов, доставшихся ему от наземного «прародителя», ОТРК «Искандер».



Что же касается комплекса «Авангард», то это вообще не ракета и не самостоятельный летательный аппарат. Определение «боевой блок» вводит в заблуждение людей, далеких от военнjй темы. Поэтому давайте упростим – это просто боеголовка межконтинентальной баллистической ракеты. Да, она новаторская, технически очень совершенная, способная к маневру на конечном участке своей траектории. И все-таки, скорость ей сообщается ракетой-носителем, летит она по инерции, гиперзвуковые свойства проявляет только при входе в плотные слои атмосферы и тоже на весьма короткий срок. Есть ли у неё маршевый двигатель, точно сказать трудно. Но скорее всего, двигатель если и есть, то вспомогательный, для обеспечения устойчивости при маневрировании в плотных слоях атмосферы.

И это, к сожалению, тоже не гиперзвуковое оружие.



Единственная боевая система, в отношении которой есть осторожный оптимизм, это противокорабельная ракета «Циркон». Украина: цирк приехал, представление началось!



Почему осторожный? Дело в том, что у нас на вооружении давно стоят сверхзвуковые ПРК, например, «Гранит» или «Вулкан». Однако, при ближайшем рассмотрении мы видим, что эти ракеты являются сверхзвуковыми лишь на конечном отрезке полета, когда боевая ступень оставляет отработавшую маршевую, снижается и выходит на сверхзвуковые скорости для преодоления корабельной ПВО.



Такая схема используется для повышения дальности боевого применения ракет, чтобы иметь возможность атаковать противника, не входя носителем в зону действия корабельных средств поражения противника.



Но не исключено, что используется она и на «Цирконе». А в этом случае, с учетом секретности данной ракеты, мы можем лишь предполагать, сколько километров преодолевается «Цирконом» на гиперзвуковой скорости, сколько минут или секунд длится собственно гиперзвуковой полет, и можно ли это считать настоящим гиперзвуковым оружием, или речь, всё-таки, идет о традиционной смекалистости наших инженеров и конструкторов.



В заключение, вероятно, нужно расставить некоторые акценты.



Разумеется, я не хотел бы умалить достижения наших конструкторов. И «Кинжал», и «Авангард» являются выдающимися разработками, особенно, если основным критерием считать не академическую чистоту гиперзвуковых решений, а потенциальную боевую эффективность данных комплексов. В конце концов, пораженной цели всё равно, так ли уж точно применяется термин «гиперзвук» к тому, что разнесло её на молекулы.



Но нам, вероятно, всё-таки следует быть корректнее в определениях, потому что излишняя эйфория, особенно в военной области, часто приводит к ненужным шапкозакидательским настроениям. А ведь мы, будем откровенны, никого на десятилетия не опережаем.



И с учетом того, что нам противостоит как минимум весь «золотой миллиард», шапок у нас на всех не может и не хватить. Три недели прошло с момента оглашения послания президента Федеральному собранию. Казалось бы, времени было достаточно, чтобы отойти от эйфории, вызванной презентацией некоторых современных видов российского вооружения, и попробовать без экзальтации проанализировать то, что мы услышали. По крайней мере, это актуально для экспертного сообщества, просто обязанного сохранять трезвость мысли в любой ситуации.Но отрезвления пока что-то не наблюдается. И более того – складывается ощущение, что в медиапространстве делается всё, чтобы как можно сильнее мифологизировать и само президентское послание, и образцы вооружений, которые в нём представлены.Между тем выводы, сделанные торопливыми «экспертами», далеко не всегда верны. И особенно это касается вывода о том, что российские ученые и конструкторы якобы решили проблему передвижения в атмосфере с гиперзвуковой скоростью.Увы, это не совсем так. А возможно, и совсем не так. И радостные крики о том, что мы «в области гиперзвука на десятилетия опередили американцев», есть не что иное, как напрасное сотрясание воздуха.Чтобы точнее понять причину моего скепсиса, я приведу пару простых примеров движения с гиперзвуковыми скоростями, которые уже многие десятилетия служат военным всего мира. Но никто при этом не спешит кричать, что ключевые проблемы движения с гиперзвуковыми скоростями якобы решены.Во-первых, речь идет о баллистических ракетах – как военных, так и их гражданских версиях.Да, скорости баллистических ракет доходят до восьми, а иногда и до двенадцати километров в секунду. Это даже больше, чем гиперзвук, который начинается примерно около двух километров в секунду. Но подобные скорости развиваются ракетами уже на таких высотах, где атмосфера разрежена почти до нулевых, в привычном понимании, значений. Ракета в таком режиме не испытывает сопротивления воздуха, а значит, и проблем, связанных с его нагревом, выгоранием обшивки, появлением плазменной оболочки, почти непроницаемой для электромагнитных волн, и т.д.Во-вторых, мы могли бы говорить о гиперзвуковых скоростях, как ни странно, применительно к обычным танковым пушкам. Подкалиберные снаряды вылетают из этих пушек со скоростью примерно 5 Махов – юридически, и очень упрощённо, это уже гиперзвук. Проблема в том, что эта скорость фиксируется лишь на доли секунды, после чего стремительно падает.Вы смело можете добавить сюда рельсотроны, которые сейчас только ленивый не разрабатывает. Они тоже обеспечивают снаряду гиперзвуковую скорость, пусть и временно. И тоже гиперзвуковым оружием не являются...Собственно, затруднения возникают уже на этапе определения, что же является гиперзвкуковым оружием. Или даже не обязательно оружием, а просто гиперзвуковым летательным аппаратом.Вероятно, корректным следует признать только то определение, которое предполагает, что летательный аппарат двигается с гиперзвуковой скоростью самостоятельно, то есть, с помощью собственной двигательной установки любого типа. А также, что он двигается в атмосфере, преодолевая сопротивление воздуха – в конце концов, само понятие «скорость звука» предполагает его распространение именно в атмосфере, на относительно небольшой высоте. Ведь в сильно разреженной воздушной среде его скорость может быть в разы меньше, а в гораздо более плотной воде звук распространяется, наоборот, со скоростью около двух километров в секунду.Теперь давайте перейдем к самому интересному – рассмотрим, что же из себя представляют упомянутые в заголовке комплексы.Запускаемый с высотного сверхзвукового перехватчика МиГ-31 комплекс «Кинжал» является аэробаллистической ракетой. То есть, как видно из названия, это баллистическая ракета, запускаемая с самолета. Само по себе это интересное решение, реализация которого сама по себе является новым словом области авиационных вооружений. Но, к сожалению, этого мало, чтобы говорить о гиперзвуке. Точнее, это с гиперзвуком никак не связано.Скорость «Кинжала» вполне соответствует любому определению гиперзвукового оружия. У него есть и собственный маршевый двигатель. Но его полет проходит на таких высотах, где атмосфера есть только номинально. А значит, было бы не совсем корректно говорить о гиперзвуковой скорости в воздушной среде, равно как и о решении проблем, с этим связанных.Тип ракеты подсказывает нам, кстати, и то, почему в качестве носителя был выбран именно перехватчик МиГ-31. Вероятно, на сегодняшний день только эта машина может обеспечить пуск «Кинжала» на скорости более двух тысяч км/ч и высоте порядка 15-18 км. Это, в свою очередь, сильно экономит топливо ракеты, которая за счет ресурсов самолета уже набирает большую стартовую скорость и преодолевает наиболее плотные слои атмосферы. Именно этим обусловлена большая дальность применения «Кинжала», которую трудно было ожидать от относительно небольших габаритов, доставшихся ему от наземного «прародителя», ОТРК «Искандер».Что же касается комплекса «Авангард», то это вообще не ракета и не самостоятельный летательный аппарат. Определение «боевой блок» вводит в заблуждение людей, далеких от военнjй темы. Поэтому давайте упростим – это просто боеголовка межконтинентальной баллистической ракеты. Да, она новаторская, технически очень совершенная, способная к маневру на конечном участке своей траектории. И все-таки, скорость ей сообщается ракетой-носителем, летит она по инерции, гиперзвуковые свойства проявляет только при входе в плотные слои атмосферы и тоже на весьма короткий срок. Есть ли у неё маршевый двигатель, точно сказать трудно. Но скорее всего, двигатель если и есть, то вспомогательный, для обеспечения устойчивости при маневрировании в плотных слоях атмосферы.И это, к сожалению, тоже не гиперзвуковое оружие.Единственная боевая система, в отношении которой есть осторожный оптимизм, это противокорабельная ракета «Циркон».Почему осторожный? Дело в том, что у нас на вооружении давно стоят сверхзвуковые ПРК, например, «Гранит» или «Вулкан». Однако, при ближайшем рассмотрении мы видим, что эти ракеты являются сверхзвуковыми лишь на конечном отрезке полета, когда боевая ступень оставляет отработавшую маршевую, снижается и выходит на сверхзвуковые скорости для преодоления корабельной ПВО.Такая схема используется для повышения дальности боевого применения ракет, чтобы иметь возможность атаковать противника, не входя носителем в зону действия корабельных средств поражения противника.Но не исключено, что используется она и на «Цирконе». А в этом случае, с учетом секретности данной ракеты, мы можем лишь предполагать, сколько километров преодолевается «Цирконом» на гиперзвуковой скорости, сколько минут или секунд длится собственно гиперзвуковой полет, и можно ли это считать настоящим гиперзвуковым оружием, или речь, всё-таки, идет о традиционной смекалистости наших инженеров и конструкторов.В заключение, вероятно, нужно расставить некоторые акценты.Разумеется, я не хотел бы умалить достижения наших конструкторов. И «Кинжал», и «Авангард» являются выдающимися разработками, особенно, если основным критерием считать не академическую чистоту гиперзвуковых решений, а потенциальную боевую эффективность данных комплексов. В конце концов, пораженной цели всё равно, так ли уж точно применяется термин «гиперзвук» к тому, что разнесло её на молекулы.Но нам, вероятно, всё-таки следует быть корректнее в определениях, потому что излишняя эйфория, особенно в военной области, часто приводит к ненужным шапкозакидательским настроениям. А ведь мы, будем откровенны, никого на десятилетия не опережаем.И с учетом того, что нам противостоит как минимум весь «золотой миллиард», шапок у нас на всех не может и не хватить. Автор: Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 195 Источник Похожие новости Украина: цирк приехал, представление началось! Федеральный резерв: председатель новый, курс прежний Что ждёт Россию? Деградация или светлое будущее?

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