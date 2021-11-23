Военные Норвегии отказались пересматривать версию гибели русской подлодки "Курск"

Представители Министерства обороны Норвегии заявили, что причины гибели русской подлодки "Курск" давно установлены, причём в самой России.

В Норвегии прокомментировали заявление экс-командующего Северным флотом ВМФ России адмирала Вячеслава Попова, который убеждён, что в гибели "Курска" виноваты силы НАТО. По мнению норвежской стороны, трагедия произошла по причине детонации торпеды, что и выяснила русская комиссия, которая расследовала ЧП.

В ведомстве отметили, что гибель 118 русских подводников в 2000 году потрясла Норвегию. Об этом со ссылкой на пресс-службу норвежского Минобороны сообщает РИА Новости. Там также подчеркнули, что в те трагические дни предлагали России свою помощь при организации спасательной операции в Баренцевом море.