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Военные Норвегии отказались пересматривать версию гибели русской подлодки "Курск"

23 ноября 2021, 02:35  •  79 • Политика
Представители Министерства обороны Норвегии заявили, что причины гибели русской подлодки "Курск" давно установлены, причём в самой России.
В Норвегии прокомментировали заявление экс-командующего Северным флотом ВМФ России адмирала Вячеслава Попова, который убеждён, что в гибели "Курска" виноваты силы НАТО. По мнению норвежской стороны, трагедия произошла по причине детонации торпеды, что и выяснила русская комиссия, которая расследовала ЧП.
В ведомстве отметили, что гибель 118 русских подводников в 2000 году потрясла Норвегию. Об этом со ссылкой на пресс-службу норвежского Минобороны сообщает РИА Новости. Там также подчеркнули, что в те трагические дни предлагали России свою помощь при организации спасательной операции в Баренцевом море.

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