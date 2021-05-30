Военные НАТО заблудились и захватили завод в Болгарии

Во время учения НАТО в Болгарии с американскими военными произошёл конфуз - они заблудились и захватили местный завод. В Сети опубликовано видео, на котором запечатлено, как американцы врываются в цех по производству оливкового масла в районе города Пловдива, угрожая при этом его работникам оружием.

По данным телеканала Nova, во время учений НАТО в Болгарии американские военные сбились с маршрута и по ошибке захватили завод. В распоряжении канала оказались кадры, на которых натовцы врываются в цех по производству оливкового масла в районе города Пловдива и угрожают его работникам оружием.

Производство расположено рядом с военным аэродромом, на котором проходили учения. Группа американских солдат, как пояснили в НАТО, перепутала территорию предприятия с тренировочной зоной и решила, что им надо взять здание штурмом.

Хозяин цеха Марин Димитров счёл происшествие унизительным и подал в суд. "Для меня это серьёзное оскорбление. Как будто я террорист какой-то", - добавил он.